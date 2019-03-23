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騎車過鐵軌遭火車擦撞　懷7個月孕婦倒地奇蹟僅受輕傷

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記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區調和街一處產業道路鐵軌，23日中午1名23歲懷有7個月孕婦，騎車經過鐵軌時，疑因太靠近鐵道，不慎被火車擦撞，當時火車速度很慢，孕婦當場倒地，所幸僅受輕傷，意識清楚，緊急送醫救治。警方到場處理直呼「真的太幸運了！」

▲ 騎車過鐵軌遭火車擦撞 懷7個月孕婦倒地奇蹟僅受輕傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 騎車過鐵軌遭火車擦撞，懷7個月孕婦倒地奇蹟僅受輕傷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方表示，該處偏僻並無設置平交道，這次擦撞孕婦僅受到輕傷，未來會再對該處民眾宣導，列車通行時，一定要保持安全距離，相關肇事責任已採證調查釐清。

▲ 騎車過鐵軌遭火車擦撞 懷7個月孕婦倒地奇蹟僅受輕傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：瑞芳,鐵軌,孕婦

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