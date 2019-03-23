騎車過鐵軌遭火車擦撞　懷7個月孕婦倒地奇蹟僅受輕傷

自然產是迎接新生兒最自然的方式，然而，除了自願性剖腹產之外，哪些情況下建議應選擇剖腹產呢？王立文婦產科診所施俊宇醫師表示，若懷孕末期發現有胎位不正、胎盤問題、胎兒窘迫等問題者，都建議選擇剖腹產以免在生產時發生危險；此外，若患有愛滋病、生殖器官感染，或曾動過子宮手術者也建議諮詢醫師評估剖腹產，以確保生產時母嬰的安全。