記者郭世賢／新北報導
新北市瑞芳區調和街一處產業道路鐵軌，23日中午1名23歲懷有7個月孕婦，騎車經過鐵軌時，疑因太靠近鐵道，不慎被火車擦撞，當時火車速度很慢，孕婦當場倒地，所幸僅受輕傷，意識清楚，緊急送醫救治。警方到場處理直呼「真的太幸運了！」
▲ 騎車過鐵軌遭火車擦撞，懷7個月孕婦倒地奇蹟僅受輕傷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
警方表示，該處偏僻並無設置平交道，這次擦撞孕婦僅受到輕傷，未來會再對該處民眾宣導，列車通行時，一定要保持安全距離，相關肇事責任已採證調查釐清。
記者郭世賢／新北報導
新北市瑞芳區調和街一處產業道路鐵軌，23日中午1名23歲懷有7個月孕婦，騎車經過鐵軌時，疑因太靠近鐵道，不慎被火車擦撞，當時火車速度很慢，孕婦當場倒地，所幸僅受輕傷，意識清楚，緊急送醫救治。警方到場處理直呼「真的太幸運了！」
▲ 騎車過鐵軌遭火車擦撞，懷7個月孕婦倒地奇蹟僅受輕傷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
警方表示，該處偏僻並無設置平交道，這次擦撞孕婦僅受到輕傷，未來會再對該處民眾宣導，列車通行時，一定要保持安全距離，相關肇事責任已採證調查釐清。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※