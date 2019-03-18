當媽才懂！她產完二胎「隔離大女兒7天」　見面一抱秒噴淚…影片13萬人鼻酸

網搜小組／綜合報導

當媽後就會知道，跟孩子分別1天可能是「小確幸」，能享受一人獨處時光，但分別3天以上，就會默默偷哭了，超想抱抱小孩。親子Youtuber「Mom&Dad」鳥媽日前水中分娩迎接二寶弟弟，但大女兒剛好感冒只好隔離，一周後才痊癒；她看見女兒踏進月子中心的那一刻，眼裡的淚水瞬間斷線，淚崩猛抱女兒，畫面超鼻酸。

▲媽媽淚流不止。（圖／Mom & Dad提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

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在鳥媽住進月子中心第一天，女兒心心就突然感冒，只好被華爸帶回家隔離，等痊癒後才能再跟媽媽見面；隔離一周後，女兒一奔進月子中心房裡，就開心大喊「媽咪～我感冒痊癒好了～」，奔跑的步伐多麼飛快，撞進媽媽懷裡不放手。

原本還坐在床上吃月子餐的鳥媽，嘴裡邊喊「心心你來啦，抱抱一下」，一手抱著一周未見的女兒，瞬間眼淚潰堤，抱了整整7秒不放手，雙眼含淚摸摸女兒的頭，邊摸邊喊著「媽媽好想你喔」，頭摸一摸立刻再擁抱，彌補長久以來未見的思念。

▲女兒心心奔跑衝向媽媽的休息房間。

鳥媽媽大哭說，一個人獨自住在月子中心一個禮拜，常常覺得很憂鬱，感覺什麼都可以哭，「而且生完前3天真的很崩潰，兒子非常會吸奶，但是我還沒有這麼多奶，我奶頭整個被他吸到爆血，打開他嘴巴，額～～～滿口都是我的血，好可怕。」

媽媽辛苦生完沒有多餘心力照顧孩子，但大女兒心心可是超級懂事，貼心地對著爸爸說「我會幫弟弟洗澡呀～他換尿布，全部的是我都幫他做，什麼打掃的我都幫他！」擔起大姊的風範，努力照顧好弟弟。

▲媽媽各種姿勢抱一遍。

影片上傳網路後，Youtube觀看次數來到13萬人次，臉書則有17萬人次，將近1萬人按讚；網友紛紛留言讚爆說，「我都生完好幾個月了...但看到鳥媽心心擁抱的那瞬間還是秒飆淚啊」、「隔著螢幕都紅了眼眶」、「產婦哭點真的很低」、「我都產後2年半了，看到鳥媽跟心心互擁也哭了」、「我也是隔離了一週才見到大寶，真的很難熬」。

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▼媽媽摸摸大女兒的頭，邊摸邊哭，畫面超鼻酸。

▼大女兒跟爸爸約定要照顧好弟弟。