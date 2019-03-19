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陪產檢等2小時！人夫臭臉「X的，浪費時間」狂滑手機　他一旁超想巴蕊

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▲懷孕,孕期,不孕,生產,孕婦,嬤嬤,母親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名男網友昨日下班陪老婆產檢，在照完超音波、等待批價單的時候，他聽到旁邊年輕人夫對老婆抱怨，一下爆粗口，一下又嫌等2個小時是浪費時間；而孕婦滿臉無奈，看起來非常受傷，這讓他瞬間一把火，很想當場教訓對方，怒道「X！那不是人講的話。」

男網友在爆怨公社說道，「我是一個水電工，下班回家雖然很累，但就想看看肚子裡的寶貝，我們等了很久，等了1個半小時，不過我們還是非常期待。」就在他們看完門診，等待批價單時，耳後卻傳來令他傻眼又憤怒的話語。

請繼續往下閱讀...

有位年輕爸爸滿臉寫著不耐煩，口氣不善地對妻子說，「我不懂我跟妳來要幹嘛，幹XX，陪妳來等2個小時，啊然後勒？進去照5分鐘？到底來要幹嘛？幹XX累的要死，X的...還要陪妳在這浪費時間。

▲▼女子,性侵,性騷,家暴,女性,女人。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

男網友不禁想問，「旁邊都是人啊！你知道你老婆滿臉無奈嗎？你知道你老婆看起來很受傷嗎？」過了10分鐘，輪到那位孕婦進超音波室，她似乎在問丈夫要不要一起進去，沒想到對方完全不理，就這樣坐著玩手機

看著這超渣的舉動，同為人夫的他非常火大，「到底為什麼要這樣對待一個辛苦懷胎10個月，就為了生你的小孩的媽媽？真的當場超想給他巴蕊。」

po文一出掀起熱烈討論，網友們紛紛回應，「改天哪個男人敢對我女兒說這樣的話，我馬上讓他趴在地上」、「儘早離開或許比較不會受傷，這個男的不值得，也不可能會有好結果」、「現在很多的畜生，只愛射，然後射後不理」、「身為男人覺得這樣的行為舉止很垃圾，當年我老婆產檢，我沒有一次缺席，就算是每次都要等2個小時起跳，我還是堅持要陪她」、「是我就叫他滾回去了」、「沒有回收再利用的可能性」。

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關鍵字：產檢,孕婦,產婦,超音波照,人夫,渣男,巴蕊,爆怨公社,婦產科

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