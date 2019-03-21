路人大媽「要生就一定要生三個，兩個不夠啦」　第一胎孕婦爆氣嗆傻對方

▲原PO直呼，「生男生女很重要嗎？我婆婆都沒在在乎，妳誰啊？」（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

網搜小組／綜合報導

一名孕婦被一名路人大媽說「要生就一定要生三個，生兩個不夠啦」，讓她爆氣回嗆直接走人，「覺得當她的媳婦好可憐，絕對不要惹火懷孕中的媽媽。」

孕婦近日「爆怨公社」臉書社團還原當時情形，她說，去住家樓下超商店買幾包洋芋片，還有老公想喝的奶茶回家，結果遇到一名大媽。以下為原PO和對方的對話：

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大媽：欸！妳懷孕不要喝飲料吃零食欸！

原PO：呃⋯⋯好！我知道了！謝謝！

大媽：妳這第幾胎？

原PO：第一胎！

大媽：男生還女生？

原PO：是男生⋯

大媽：哇！好好喔！我媳婦都生不出男的！妳加油，還要再生兩個喔！

原PO：為什麼還要再生兩個⋯

大媽：要生就一定要生三個，生兩個不夠啦！生三個齁。

原PO：老娘，我他O的就想生一個不行嗎？妳那麼想生不會自己生嗎？我是妳的誰啊！到底乾妳屁事！

▼原PO說，「連婆婆都無所謂了，不知道他們在喊什麼燒。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixels）

原PO表示，她留下錯愕的大媽直接掉頭走了，「其實我真的有計畫生兩個，但是也要等大寶滿個2、3歲再說吧！何況生男生女很重要嗎？我婆婆都沒在在乎，妳誰啊！還叫我生三個，覺得當她的媳婦好可憐。」她說，絕對不要惹火懷孕中的媽媽，「老娘脾氣本來就不好，懷孕後脾氣更差。」

有媽媽留言，「我也生了一個，我女兒才9個月大，我們暫時沒有要生第二胎，很討厭陌生三姑六婆說要再生、不然怎樣怎樣的...到底關你屁事。」原PO回「本來就是啊！連婆婆都無所謂了，不知道他們在喊什麼燒。」

其他人說，「生生生生你老母，以為養小孩不用錢嗎！最討厭一直叫別人生的人」、「我也在醫院遇過一個阿北，問我小孩男女，我說是男生，他就說好好喔他家的都是女生。傻眼，男女都一樣好啊。」