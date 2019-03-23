韓國瑜香港見中聯辦　蔡英文質疑：難排除製造一國兩制氛圍

▲蔡英文帛琉受訪。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北－帛琉連線報導

正在香港訪問的高雄市長韓國瑜，22日傍晚前往大陸駐港最高機關中聯辦，與主任王志民餐敘，遭到香港自由派批評是惡魔交易。總統蔡英文人在南太平洋出訪，她23日受訪時回應，此舉很難排除是在製造一國兩制的氛圍，「我也不清楚韓市長是不是有這樣的警覺」。

韓國瑜見中聯辦引發熱議，民進黨秘書長羅文嘉批評，中聯辦就是一國兩制在香港的實際執行者，對香港特區政府來說，就是發號施令的太上皇。他嘆，1997香港回歸，鄧小提出一國兩制、港人治港，保證五十年不變，結果二十年不到，所有保證都成幻影。「香港自由派人士，知道韓國瑜堂而皇之拜會中聯辦，不敢相信、為之譁然。因為他們最了解中聯辦是何種惡魔，最明白一國兩制是何等謊言」。

蔡英文受訪時表示表示，大家都知道中聯辦是大陸在香港實施一國兩制的重要機構，「那安排韓市長去拜訪，很難排除是在製造一國兩制的氛圍，我也不清楚韓市長是不是有這樣的警覺」。

針對媒體提問，行政院長蘇貞昌傳出勸退賴清德參加黨內初選，蔡英文強調，她此刻在拚外交，國內的事情回國再說，至於傳聞四月國民黨要徵招韓國瑜選總統，她也回應，「這也是國內的事情啊」。