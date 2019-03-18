菲律賓鯨擱淺脫水活活吐血死　解剖發現「胃塞40kg塑膠垃圾」

▲菲律賓鯨擱淺死亡，胃內被發現有40公斤重的塑膠袋。（圖／翻攝自臉書D' Bone Collector Museum Inc.）

國際中心／綜合報導

菲律賓達沃市「大型動物骨頭博物館」近日在臉書粉專貼文表示，一頭年輕雄性柯氏喙鯨（Ziphius cavirostris）15日在菲律賓南部海岸擱淺，牠的胃內被發現塞滿了40公斤塑膠袋，不但無法進食，也沒有體力游回大海，最終在脫水、飢餓的狀態下死亡。

綜合外媒報導，「大型動物骨頭博物館」（DBone Collector Museum）17日下午在臉書官方粉絲專頁為文表示，工作人員16日在達沃市（Davao City）東海岸發現一隻死亡的柯氏喙鯨，經過解剖後，在鯨魚的肚內發現16個米袋、4個香蕉種植園用袋及各式塑膠袋，共計有40公斤重。

▲鯨魚的肚內發現16個米袋、4個香蕉種植園用袋及各式塑膠袋。（圖／翻攝自臉書D` Bone Collector Museum Inc.）

博物館方在臉書表示，這頭鯨肚內的塑膠袋量，是他們歷年來見過最多的。博物館主任布萊區里（Darrell Blatchley）透露，這頭鯨魚因為吃進太多塑膠袋，胃中滿是塑膠垃圾，最後無法進食而餓死；他指出，喙鯨胃裡面有這麼多塑膠袋，有些已開始鈣化。

布萊區里補充說道，鯨目動物不會從海洋中喝水，而是從牠們吃的食物中獲取水分；由於鯨魚已經誤食塑膠袋，便不再能消耗大量的食物，因此幾乎可說是死於脫水和飢餓狀態。

▲博物館方表示，這頭鯨肚內的塑膠袋量是他們歷來見過最多的。（圖／翻攝自臉書D` Bone Collector Museum Inc.）

漁業局官員則說，該頭鯨魚被發現時已經無法自行游泳，看起來相當憔悴又虛弱，處在脫水狀態，「沒想到第二天在一陣掙扎後，最終仍吐血而死」。

國際人道協會高級海洋科學家馬克西蒙德茲（Mark Simmonds）向CNN記者表示，該事件再次凸顯了「海洋垃圾向野生動物傳播的殘酷危機」，全球必須加緊努力，減少海洋中的塑料汙染，否則這種悲劇在未來會變得更加普遍。