同年生屬鳳凰！港澳特首「高規格接待」　韓國瑜：人是感情動物

記者吳奕靖、蔡浩祥、林姸君／澳門－台北連線報導

高雄市長韓國瑜22日展開為期6天的「經濟之旅」過程中將訪問澳門、深圳、廈門等城市，目前行程來到第2天，原訂要參訪澳門市政建設，臨時更改行程前往會面特首崔世安。對此許多媒體關注2人會談內容，韓國瑜笑回，「不曉得過去港澳特首接待規模，但對地方首長來說，從來沒有像我一樣與他們都生於1957年，屬雞、屬鳳凰。」

▲韓國瑜接受媒體聯訪。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）



韓國瑜首先提出與澳門特首崔世安會談的3大重點，第一希望澳門高雄之間的商業、貿易能夠更加頻繁往來，第二整個澳門所有蔬菜、水果從台灣進口的數量很少，也許還有成長空間，未來可以多家開發，最後回國會爭取高雄澳門直飛航班，促進雙方交流。

針對陸委會要求解釋與聯辦見面的疑慮，韓國瑜回應，難道又要說出賣高雄嗎？如何出賣？陸委會也好，各界酸言酸語以及不必要雜音、言論，非常無聊一點意思都沒有，未來高雄一定要把心胸打開，廣納五湖四海，掌握住每個商業發展機會，而城市接待只要時間允許，都會坦開胸懷，對於所有接待都是開心的。

▲韓國瑜會見澳門特首。（圖／高市府提供）



另外有記者問到，此次與港澳特首會見規格似乎比先前曾來拜訪過的地方首長還高。對此韓國瑜表示，不清楚過去的規模，只是很少有人和自己一樣，與特首都生於1957年，也許是同年關係特別聊得來，「我一直講人是感情的動物，不要太多邪門歪道的思想，羈絆住我們自己發展的機會，我們心胸非常開闊。」

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