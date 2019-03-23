「操作韓流者快醒來」 羅文嘉：一國兩制無中華民國也沒台灣

▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）

記者蔣婕妤／台北報導

正在香港訪問的高雄市長韓國瑜，22日傍晚前往大陸駐港最高機關中聯辦，與主任王志民餐敘。民進黨祕書長羅文嘉23日痛批，中聯辦就是一國兩制在香港的實際執行者，他要操作韓流者快醒來，因為「共產黨的一國兩制，既無中華民國，也無台灣」。

羅文嘉表示，韓國瑜去香港說是經貿之旅，結果一拜會完特首後，立刻直奔「中聯辦」辦公室。他解釋，「中聯辦是何機構？只要上維基百科一查就知，『中華人民共和國中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室』，同時也是『中共中央香港工作委員會』，所謂一個機構、兩塊牌子。」

羅文嘉指出，中聯辦就是一國兩制在香港的實際執行者，對香港特區政府來說，就是發號施令的太上皇。他嘆，1997香港回歸，鄧小提出一國兩制、港人治港，保證五十年不變，結果二十年不到，所有保證都成幻影，如同六十年前的西藏和平協議，說毀就毀。「香港自由派人士，知道韓國瑜堂而皇之拜會中聯辦，不敢相信、為之譁然。因為他們最了解中聯辦是何種惡魔，最明白一國兩制是何等謊言」。

羅文嘉感嘆，香港自由派人士在臉書上痛陳韓國瑜的愚昧，擔憂台灣的香港化，甚至提出「票投國民黨，台灣變香港」的呼籲。他痛批，「韓國瑜怎會不知中聯辦的角色，今天內有國民黨提出「徵召領表」之議，外有共產黨中聯辦直接召見，國共聯手、直線前進，國人焉能不察」。

針對一國兩制，羅文嘉說，就像是一張漁網，先把你套進網裡，說給你所有自由，其實根本在網裡頭，為了怕你鑽出網，再用個中聯辦當作繩索，緊緊綁住，一旦魚入網，任你怎麼掙扎，也逃脫不了，他嘆，「香港人二十幾年前，對一國兩制這張網太忽視，現在被中聯辦這根繩綁住、痛苦不堪」。

羅文嘉痛批，來自台灣的韓國瑜，急急忙忙、毫不遮掩奔向漁網，並以蒙箝制港人自由的中聯辦召見，而洋洋得意，難怪香港人說這是「魔鬼交易」。他強調，「共產黨的一國兩制，既無中華民國，也無台灣。現在不管你是中華民國派，還是台灣正名派，或是中華民國台灣派，在一國兩制魚網內，通通都不見。操作韓流者，趕快醒來吧，別害大家，進了漁網，後悔不及。」