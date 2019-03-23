傳4月徵召韓國瑜領表納總統初選　國民黨：未定論





▲韓國瑜訪港澳再掀韓流。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）



政治中心／綜合報導



外傳國民黨4月將啟動徵召韓國瑜領表，將韓國瑜「被動」納入初選。對此，國民黨發言人歐陽龍說，未定論，黨內總統初選按民調、黨員票七三制規則產生，但保留徵召可能。國民黨組發會主委李哲華表示，不予評論。

《聯合報》報導，國民黨4月中旬啟動初選提名作業，將以徵召領表的方式，將高雄市長韓國瑜「被動」進入初選，與前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等人競爭，決定2020總統提名人；在作法上可能由黨或他人代替韓國瑜領表，並完成黨員連署和登記。

歐陽龍接受中央社訪問時說，這並非是定論，他們也要去了解韓國瑜的個人意願，「若幫他領表但他沒有意願怎麼辦？」這是一個需要再溝通和協調的過程，研究之後才會下定論。總統提名人的產生方式就是按照初選規則走，並保留徵召可能，這個立場沒有改變過。

李哲華說，他日前提議「協調代替初選」，在初選公告之前，由前新北市長朱立倫、前立法院長王金平兩人協調，同意將韓國瑜納入競爭機制，既然朱、王兩人不要，一切就是照原有7成民調、3成黨員投票的初選規則走，沒有改變。

對於基層拱韓，李哲華表示，若韓不納入初選機制，只要初選勝出者夠強，自然沒有徵召的問題，但若未來選情發生變化，沒參加初選的人比初選出線的人更有機會勝選，保留徵召的可能。

時程上，國民黨4月中旬將公告作業時程和要點、4月底領表並進行黨員連署、5月登記、6月完成黨員投票和民調作業，7月底在國民黨全國代表大會上正式通過提名。