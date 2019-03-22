防患未然！　台南市消防局辦理夜間組合訓練演習逼真

▲台南市消防局利用晚上，舉辦夜間搶救演練，模擬廠區發生火警，演練過程著重消防員及義消人員迅速布線、人命救助、夜間照明、緊急排煙、佔據消防水源等動作，過程逼真順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防患未然！台南市消防局於3月22日利用晚上，於第四大隊轄區新市區「艾杰旭」顯示玻璃公司，舉辦夜間搶救演練，模擬廠區發生火警，演練過程著重消防員及義消人員迅速布線、人命救助、夜間照明、緊急排煙、佔據消防水源等動作，過程逼真順利。

因應轄區內高科技廠房眾多，救災不易，為確保災害發生時可立即應變。消防局第四大隊出動新市、南科、善化、安定、新化、安和等共計6個分隊及大隊指揮車，並配合局本部搶救科戰術戰技教官團，22日晚間進行演練，強化消防人員火災搶救與人命救助技能，精進各項救災裝備器材之操作，確保市民生命財產安全。

消防局說，此次演練動員將近40人，共出動各式車輛約15部；模擬艾杰旭顯示玻璃公司夜間發生火警，過程中消防隊著重救災安全管控，每位救災人員進出火場，都要向分區指揮官登錄及啟動救命器以落實消防救災安全，並模擬消防人員受困時，如何透過RIC（快速救援）小組的運作，將受困在火場內部的消防人員救出。另外，每位參演者都要親自實作消防人員緊急處置，藉此增加操作經驗，真正發生火場受困時才能沉著應變，增加待援時間以化解危機。

第四救災救護大隊長陳坤宗表示，過去幾年來隨著南部科學園區的開發，高科技廠房有著面積廣闊、內部通訊阻礙、儲存危險物品眾多等火災特性，是未來消防工作的重要挑戰。

災害搶救科科長邱淵明表示，透過演練能使同仁更加熟悉轄區環境，提升救災效率及安全。同時，經由現場的實地踏勘，了解各種潛藏的災害因子，並研討災害發生時的輕重緩急處理順序，彼此切磋學習強化救災能量。