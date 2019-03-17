台南市東區公寓機車火警疏散51人　15人遭濃煙嗆傷

記者林悅／台南報導

台南市東區凱旋路一處公寓地下室17日凌晨0時3分傳出火警，因地下室機車起火，冒出大量濃煙，往上竄燒，台南市消防局據報火速場疏散民眾，共計疏散51人，其中15名居民被濃煙嗆傷，經將傷者以救護車送醫，幸均無生命危險，消防局17日上午9時30分派員前往火煬鑑識，追查起火原因。

▲台南市消防局火場鑑識人員進行火鑑識，查明真正起火原因中。（圖／記者林悅攝）

台南市東區凱旋路一處地上6樓地下1樓的連棟公寓，17日凌晨0時3分傳出火警，冒出大量濃煙，往上竄燒，樓上居民被濃嗆得紛紛逃出公寓，台南市消防局據報，出動26車65人前往搶救，消防人員除射水灌救外，並派員逐層疏散民眾，共計疏散51人，全部意識清醒，其中15人臉受煙燻黑，分受不同程度嗆傷，經以救護車採預防性送醫（6人送成大，4人送奇美，2人送新樓、3人送市醫）檢查，所幸均無生命危險。

據現場民眾表示，該棟公寓住有一般民眾及成大學生，火警發生時聞到煙味，查看發現濃煙四起看不到路了，趕快逃生。消防人員全力搶救火勢，約0時32分將火勢撲滅，初步調查係遭地下室有3輛機車起火，冒出大量濃煙所致。

▲台南市東區凱旋路一處公寓地下室傳出火警，大量濃煙往上竄燒，樓上有15名居民被濃煙嗆傷，紛紛逃出公寓，消防局將傷者送醫，幸無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局前往火場進行火鑑識。（圖／記者林悅攝）

台南市消防局火場鑑識人員於17日上午9時30分前往火場進行火鑑識，鑑識人員仔細拍照繪測，並採集檢體送驗，以查明真正起火原因中。