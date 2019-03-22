走廊上鬼抓人摔斷2門牙　家屬要小四童賠100萬



▲2名男童玩鬼抓人摔斷門牙，家屬要求賠償100萬，新北地院認為要賠償3萬5千元以及精神撫慰金。（圖／記者柳名耕）

突發中心／台北報導

新北市1名小學四年級的林姓男童，日前下課時間在走廊玩鬼抓人，結果不慎跌倒，另名張姓男童閃不過重壓在林童身上，導致2顆門牙斷裂，林童父母憤而提告求償100萬，案經法院判決，雖然張童重壓在林童身上有過失，但是在走廊奔跑也須負擔一半責任，22日判決張童父母賠償3萬5千元醫藥費以及精神賠償金。

林同父母指出，斷裂的門牙無法再生是不能回復的身體傷害，不過醫師認為林童的門牙還在生長，目前不能補牙或者安裝牙套，只能以自費的方式治療；且門牙斷裂也導致上排牙齒變成暴牙，影響發音以及自信心。

且林童患有先天性的心臟病，如果斷牙後導致蛀牙，引發內膜炎的風險會增高，因此向張童的父母求償精神賠償、醫藥費以及看護費共100萬元。。

不過張童的父母表示，事發地點2側都有圍牆以及柱子，遮蔽了轉彎的視線，導致張童轉彎時閃避不及跌倒，而林童應該是沒有注意到轉角的高低差才會跌倒，至於暴牙的情形也沒有醫生證明，甚至外觀也看不出來，即使真有暴牙，能斷定與意外有關。

對此，新北地院認為，雖然張童在追逐過程壓到林童，侵害到健康權，但是門牙的缺損範圍不大，也沒有傷害到牙齒本質，甚至也沒有證據指出是意外導致爆牙。

而林童本身也應該避免在走廊奔跑、嬉鬧，張、林雙方應該要負擔50％的責任，22日判決張童父母要賠償3萬5千元醫藥費以及精神賠償。