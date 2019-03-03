帝寶直銷妹血洗700萬　染毒被逮！「害保全上吊」母悲痛：兒都要養我

▲「帝寶直銷妹」張鳳桂詐騙他人，又爆出藏有毒品。（圖／翻攝自當事人臉書）

社會中心／綜合報導

「帝寶直銷妹」張鳳桂2016年開始在臉書上炫富，以「3個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「1年內帶你入住帝寶」話術招攬投資。新北市一名22歲李姓保全為了要多賺錢照顧母親，竟誤信被騙、拿亡父留下的房產抵押、簽本票等負債700萬元，最後被地下錢莊每月18萬元高利貸逼得上吊身亡。新北地院依詐欺罪，判張女1年徒刑，並沒收犯罪所得250萬元。然而最近再爆出，檢警在張女的板橋新板特區住處搜出5包大麻煙草，另依《毒品危害防制條例》判張女6個月徒刑，可易科罰金18萬元。

年僅19歲的張女日前不斷在臉書上PO出各種炫富影片及名車與鈔票的照片，在文章內強調直銷「賺超大」，以「第一週保證6萬元」、「3個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「1年內帶你入住帝寶」、「18歲女生白手起家即將入主賓士C300的故事有興趣嗎？」等話術來吸引不少網友詢問，22歲的李姓保全就是其中一名受害者。

李男為了想賺更多錢撫養母親，被直銷話術吸引後，主動向張女連繫。張女以先投資250萬元後，第一年可獲利超過300萬元，月薪僅有2萬多元的李男想要帶媽媽過好日子、入住帝寶，禁不起誘惑卻沒有足夠資金投資，於是張女就介紹顏姓地下錢莊業者給李男，讓他房產抵押借款，以每月定期利息8%借走250萬元，卻簽下550萬元的本票。

▲▼張女坐在桌前爽爽數著大把鈔票：「還好啦，就一般上班族2個多月的薪水。」（圖／東森新聞，資料照）

李男將250萬元交給張女投資後，張女卻反將錢財拿來玩樂及償還債務；事後李男勉強負擔顏姓錢莊業者兩個月利息共20萬元，但每個月被追討18萬元的高額利息實在撐不下去。顏男見狀，就騙李男將抵押的房產簽立「偽造的」不動產買賣契約，以700萬將房子賣他，還宣稱只要李男能還清250萬元就不會過戶，簽契約是為了擔保，並在契約上簽定李男收了150萬元。

李男付不出高利貸，卻收到簡訊通知已故父親留下的房屋即將過戶給他人，才驚覺遭詐騙，隔天在住處留下遺書後用電線上吊輕生。李男母親向法院提出撤銷暴利行為的民事訴訟，顏男還想拿先前偽造的不動產買賣契約，向法院佯稱已實際支付了700萬元，直到檢警拘提顏顏男到案後，才識破詭計。

▲李母不甘兒子受騙就此殞命，悲憤受訪，直言「他一人兼3份工，都是為了養我！」（圖／東森新聞，資料照）

「我從去年哭到今年！」李母接受媒體採訪說，兒子是家中唯一的獨子，自從丈夫走後，兒子就一肩扛起家庭經濟重擔，除了保全工作每月約2萬元的薪水外，還另外再兼2份工作，就是為了奉養年邁的老母親。但兒子投資失利、房產被過戶一事不敢跟家人說，都是自己一人默默承受；更可惡的是，在房子被騙過戶給顏男後，對方還囂張傳簡訊：「房子給你住，每個月繳2萬租金給我。」，崩潰的經濟重擔、再加上羞辱式精神摧毀，逼得兒子走上絕路。

新北地院認為，張鳳桂詐欺取財造成李男難以負荷的壓力，導致上吊輕生；而顏男乘機貸予高利貸取得重利，明顯沒有尊重對方的財產權觀念，因此依詐欺取財罪判張女1年徒刑，依重利、偽造文書罪判顏男7個月（可易科罰金21萬元）。另外，檢警拘提顏男，並到張鳳桂的板橋新板特區住家搜索時，搜出5包大麻煙草，另依《毒品危害防制條例》判張女6個月徒刑，可易科罰金18萬元。

▼「帝寶直銷妹」經常在臉書炫富。（圖／翻攝自當事人臉書）

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