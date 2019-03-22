6都大盤點！上百處「致命路口」3年改善　斑馬線擬退縮4.5~6公尺

▲針對易肇事危險路口改善，交通部擬在大型路口將斑馬線退縮4.5~6公尺。（圖／網友授權使用）

記者賴文萱／台北報導

為加強道路安全，交通部上午邀集營建署與六都交通局針對危險路口進行檢討，初步將由六都各自盤點，提出約20處轄內易肇事的致命路口，並提出改善時程及預算。交通部表示，待六都盤點完後，會先針對比較嚴重的路段先行改善並訂定3年改善計畫，其中，大型路口斑馬線退縮4.5~6公尺將有助安全，但庇護島部分則需視情況設置。

交通部路政司運輸管理科科長廖謹志表示，交通部初步希望六都能就轄內易肇事路口提出約20個改善路段，試辦斑馬線退縮及設置庇護島等改善工程，但六都代表認為，20個路口只是個基本，應該因地制宜，例如，北部因為行人比較多，肇事路口也會比較多。

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▲針對大型路口，交部擬將斑馬線退縮至4.5~6公尺，增加安全。（圖／記者黃克翔攝）

因此，交通部請六都依據基本原則，回去進行盤點，一個月後提出易肇事路口列表及改善所需經費與時程，後續將訂定3年改善執行計畫，並依照肇事件數、車流人流狀況等判斷較為急迫性需改善路段先執行。

在斑馬線退縮部分，營建署委託交大進行長期觀察、研究，建議大型路口退縮以4.5至6公尺最有助安全；至於庇護島部分，則要視該區的人流車流進行評估，視情況增設，否則在違規情況越嚴重的路口，增設庇護島恐更危險。