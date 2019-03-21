交通部急召9工會座談！打消罷工需預告期念頭？林佳龍未鬆口

▲林佳龍談罷工預告期。（圖／記者葉南州攝）

記者曹悅華／台北報導

因不滿外站津貼較華航低，以及過勞航班問題，長榮空服員傳出不排除罷工。交通部為傾聽所屬事業及投資事業等基層員工心聲與建言，訂於今（21）下午5時30分舉行聯合座談會，由部長林佳龍親自主持，邀請9大工會參加，盼通盤改善勞資關係。會前林就罷工是否需要預告期再次回應，他說預告可以縮小不確定性，讓乘客有所依循，會有這樣的機制是希望在勞動權益跟民眾權益中取得平衡。

林佳龍說，今特別邀請跟交通部有關的9個工會座談，有鑑於華航罷工對社會的衝擊，有成立訪視小組，跟各個工會訪談，預防式避免勞資爭議。

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▲林佳龍強調，員工是公司最寶貴的資產，在勞動權益跟民眾權益之間要取得平衡。（圖／記者季相儒攝）

林佳龍強調，員工是公司最寶貴的資產，在勞動權益跟民眾權益之間要取得平衡，對於有些工會關心罷工預告期，必須要保障勞工勞動人權，包含罷工權，但他認為跟交通事業相關的如航空業，影響民生相當大，要怎麼設計預告機制，讓買機票的人不會因為航班取消或變更改變重要行程，影響是相當大的。

林佳龍說，現在法規裡也有類似勞資協商不成，採取罷工行動某種程度的預告，怎麼樣能夠縮小不確定性，讓乘客有所依循，減少衝擊，可以共同思考，希望在勞動權益跟民眾權益平衡，期許企業資方，能夠把員工當作最寶貴的資產，勞動權益跟公共利益一定要彼此正向的發展。

最後，林佳龍表示，期待大家坐下來討論，9個工會交會意見，勞資爭議會提供資方參考，用最好方式保障勞工罷工權益又不影響民眾利益。