Uber條款繼續戰！代僱駕駛今組自救會喊話交部　「偏袒計程車讓人痛心」

▲代僱駕駛今組網路叫車平台駕駛自救會 。（圖／記者周書羽攝）

記者曹悅華／台北報導

在「汽車運輸業管理規則103條-1」修法預告截止日倒數第36天，由網路叫車平台代僱駕駛及租賃小客車公司代表組成的「網路叫車平台駕駛自救會」，今（21）宣布正式成立，將採取一切作為，要求政府尊重民意、撤回「103條-1」（Uber條款）修法，給台灣創新服務一個未來，「一昧偏袒計程車，非常令人失望與痛心」。

自救會表示，這次修法，不僅攸關上萬名平台代僱駕駛生計，影響小客車租賃業、叫車吧、JOIN ME揪車等本土網路叫車平台、以及Uber國際網路叫車平台在台灣合法營運權益，更重要的是，政府這次倒退式修法，影響的是台灣新創科技的未來，大家這次站出來，捍衛權益、不容主管機關朝令夕改，罔顧合法業者生計、罔顧消費者選擇權；更不容部份計程車業者任意抹黑、攻擊。

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自救會說，自修法預告以來，政府不斷獨自妄為，即便租賃小客車業者痛批交通部圖利小黃，交通部長官的回應只是避重就輕，稱「不得巡迴攬客」、「起租時數一小時起跳」，是落實舊規，非新增規定，根本是睜眼說瞎話；對於租賃小客車揚言陳抗，交通部迄無回應，還放任部份計程車團體把交通部認可合法的租賃小客車與叫車平台合作的模式，誣指為「非法」，還把業者陳情的租賃小客車公會說成是「非法業者代表」。

自救會認為，Uber叫車平台在全球顛覆傳統計程車行業，來到台灣，政府既想留住創新平台，卻又被計程車選票威脅，造成現在法令不確定、業者不安、消費者不滿；計程車團體與租賃小客車、叫車平台、平台代僱駕駛為敵的混亂局面，這一切都是政府無能所致！

▲自救會提到，計程車團體與租賃小客車、叫車平台、平台代僱駕駛為敵的混亂局面，這一切都是政府無能所致。（圖／記者林敬旻攝）

為捍衛自己的權益，平台代僱駕駛和小客車租賃業今天站出來，成立「網路叫車平台駕駛自救會」，總召為代僱平台駕駛李明達、副總召兼發言人為代僱平台駕駛李威爾。自救會總召、平台代僱駕駛李明達表示，交通部 2/21無預警預告「103條-1」修法，已經超過28天，平台代僱駕駛都很焦慮，很多平台叫車的乘客，也很關心，以後是不是叫不到Uber、不能用叫車吧或揪車了？自救會也將號召各地平台代僱駕駛踴躍出席交通部在各區舉辦的修法說明會，表達反對意見，阻止修法。

李明達強調，很多公司、團體、公會、駕駛朋友到政府網站留言抗議，修法草案預告的公共政策網路參與平台留言近六千則，是政策平台開創以來最高紀錄，可見民眾對這個攸關他們行的安全與選擇的議題關心程度，其中，一半以上是不贊成修法，要求Uber平台留在台灣、不要扼殺台灣新創服務，但，政府依舊無視於一萬小客車代僱駕駛的聲音，及十五萬小客車租賃業從業人員的未來，一昧偏袒計程車，非常令人失望與痛心。

自救會再次呼籲，本次抗爭的目標是政府，不是計程車同業朋友，不希望引起非理性的對立，但對於部份計程車團體的抹黑污衊，一定會展開行動，畢竟小客車租賃業與網路平台的合作，就是合法的，不容否定。

自救會目標與訴求：

1.立即停止、並且撤除「103條-1」修法

2.鬆綁「網路叫車平台」，改變政府管理思維！

3.推動公路法修法，運輸業增訂「網路叫車多元小客車」

自救會呼籲政府

1.給租賃業者利用科技進步的機會

2.勿抹殺我們選擇叫車平台的合法生存方式

3.重視消費者能有更好的選擇與便利