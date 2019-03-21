林佳龍傾聽基層員工聲音　今17:30與9工會座談盼改善勞資關係

▲交通部長林佳龍傾聽基層員工聲音，今晚召集9大工會座談盼改善勞資關係。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／台北報導

因不滿外站津貼較華航低，以及過勞航班問題，長榮空服員傳出不排除罷工。交通部為傾聽所屬事業及投資事業等基層員工心聲與建言，訂於今（21）下午5時30分舉行「交通部所屬及投資事業相關工會聯合座談會」，由林佳龍部長親自主持，邀請9大工會參加，盼通盤改善勞資關係。

交通部為傾聽所屬事業及投資事業等基層員工心聲與建言，訂於今下午5時30分舉行工會聯合座談會，由林佳龍部長親自主持，邀請中華郵政工會、中華電信工會、台灣鐵路工會、臺灣公路工會、桃園國際機場企業工會、台灣港務企業工會等代表參加；另也邀請長榮航空工會、全國產業總工會、中華民國全國總工會共同與會。

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交通部表示，依據林部長「勞資一體，善待彼此」之指示，盼各事業單位的勞資關係，藉由事前溝通減緩爭議。交通部已於今（108）年3月組成訪視小組，陸續拜會所屬事業及投資事業相關工會，瞭解其訴求，再經內部研議，預計於今日座談會與工會充分討論，期望能夠在合法範圍內有創新的思維與作為，突破過去不必要的限制，為員工解決問題，進一步保障勞工權益。

另鑑於先前已發生華航機師罷工事件，目前長榮空服員勞資爭議刻正調解中，本部除與勞動部訪視相關工會，主動關懷勞工並瞭解其訴求外，本次座談會亦邀請中華航空企業工會及長榮航空企業工會參加，希望透過本次座談的交流與關懷，協助傳達勞工的心聲。