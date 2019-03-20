中華郵政「更綠了」！續購8百輛電動車　還有新三輪車年底亮相

▲中華郵政今年預計再添購800輛電動機車。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

行政院宣示2035年禁售燃油機車的目標，對此，中華郵政今（20）透露，延續去（107）年初引進首批電動機車今（108）年預計再採購800輛，讓郵差送信「更綠色」，另外也會有新的「電動三輪車」，最快年底前亮相。

中華郵政公司董事長魏健宏表示，為了達到綠能車輛目標，今年預計再採購800到900輛電動機車，加上原先的1627輛，希望在7年內達到9000輛，也就是全部汰換成電動機車的目標。

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魏健宏說，去年首批1627輛以台北、高雄等都市地區為主，但發現有適應不良的問題，因為電動機車畢竟設定是給一般市民，並非作為商業用途來送貨，因此今年特別將馬力從4.5千瓦增至6千瓦，續航力也至少達50公里，希望在響應節能減碳的同時，也能更符合需要。

▲中華郵政公司董事長魏健宏希望7年內將現有9000輛全部汰換成電動機車。（圖／記者曹悅華攝）

此外，中華郵政也提到，今年另將添購首批「電動三輪車」，最快年底前亮相，會在車後加裝箱子，優先用在恆春，因為其平衡感比較好，能夠應付落山風，是很平穩的選擇，續航力也可望來到120公里，同時供快捷郵件夜間投遞使用，最快年底前會亮相。

中華郵政郵務處長薛門騫補充，會採購電動三輪車是希望提供員工更安全工作環境，讓行駛更為穩定，條件就是成本比較高。至於機車品質改進跟提升，目前有買斷、租賃及做組合等3種選擇，都還在做詳細評估，希望可以在政策方向持續進行同時，兼顧同仁安全。