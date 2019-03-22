5G時代來了！交通部規劃釋出「5G商用頻譜」　明年完成第一波釋照

▲交通部規劃釋出「5G第一波商用頻譜」。（圖／CFP）

記者賴文萱／台北報導

為迎合全世界5G潮流趨勢，行政院宣示於109年完成5G第一波釋照，交通部正式啟動「第一類電信事業開放的業務項目、範圍、時程及家數一覽表」修正作業，預計6月將草案陳報行政院，後續由行政院完成核定及公告事宜。

全球近年來積極發展第五代行動通訊技術（5th generation mobile networks, 5G），且第三代合作夥伴計畫（3rd Generation Partnership Project，3GPP）也於107年發布第一階段5G技術標準，包括美國、日本、韓國、澳洲、芬蘭、德國、義大利等主要國家，陸續展開5G商用頻譜釋出作業。

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交通部表示，「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」修正草案預告時間為自今年3月27日起2個月，隨後將舉辦公開說明會，以廣泛蒐集各界意見，預計今年6月將上述草案陳報行政院，續由行政院完成核定及公告事宜。

另交通部指出，從本年2月底於西班牙巴塞隆納舉辦的「2019 世界行動通訊大會（MOBILE WORLD CONGRESS，MWC）」中展示之5G基地台、網路設備及終端產品，可以觀察得知5G目前主要使用頻段為3500MHz及28000MHz，與台灣現在規劃5G第一波釋出頻譜相同。

此外，也有部分設備或手機製造商額外支援4500MHz、39000MHz等頻段，將納入我國未來5G第二波釋出頻譜的重要參考。