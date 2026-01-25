每天為錢焦慮！她好奇「有錢人有什麼煩惱」　網吐實話：肯定更大

▲有錢人的煩惱是什麼？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

現代人生活壓力大，許多民眾為了生計奔波，對於財務狀況不敢大意。近日一名女網友發文表示，她每天都在為了錢而煩惱，對那些經濟條件優渥、有錢的人來說，生活中還會有什麼樣的煩惱呢？貼文曝光後，引起討論。

天天為錢焦慮！她好奇有錢人的煩惱是什麼

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「有錢的人煩惱是什麼」為標題發文，提到她心中一直有個疑問，真的很想知道有錢人會有什麼樣的困擾。原PO坦言，像她自己目前的狀況，只能天天為金錢的事情感到煩惱、焦慮，所以單純想要了解一下不同的生活樣貌，並強調自己只是純粹好奇。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「撇除是富二代，不然大部分有錢的人，負責的社會責任、管理壓力肯定更大」、「沒有錢的人可能只要顧好自己跟周圍的人，有錢的人不只要顧好自己跟家人，還有底下幾萬乃至十萬以上員工的薪水」、「每個人都會看到自己沒有的部分」、「譬如家人生病、小孩和自己不親、自己講話沒人真誠想聽、自己越來越老、體力越來越差」。

還有網友說，「只要是人，就會有各式各樣的煩惱，看過一句話感觸很深，身體健康的人會有千百個願望，但在病床上的人只會有一個願望。所以如果你現在有很多的煩惱，也已經是很幸運的人了」。