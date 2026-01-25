　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每天為錢焦慮！她好奇「有錢人有什麼煩惱」　網吐實話：肯定更大

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲有錢人的煩惱是什麼？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

現代人生活壓力大，許多民眾為了生計奔波，對於財務狀況不敢大意。近日一名女網友發文表示，她每天都在為了錢而煩惱，對那些經濟條件優渥、有錢的人來說，生活中還會有什麼樣的煩惱呢？貼文曝光後，引起討論。

天天為錢焦慮！她好奇有錢人的煩惱是什麼

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「有錢的人煩惱是什麼」為標題發文，提到她心中一直有個疑問，真的很想知道有錢人會有什麼樣的困擾。原PO坦言，像她自己目前的狀況，只能天天為金錢的事情感到煩惱、焦慮，所以單純想要了解一下不同的生活樣貌，並強調自己只是純粹好奇。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「撇除是富二代，不然大部分有錢的人，負責的社會責任、管理壓力肯定更大」、「沒有錢的人可能只要顧好自己跟周圍的人，有錢的人不只要顧好自己跟家人，還有底下幾萬乃至十萬以上員工的薪水」、「每個人都會看到自己沒有的部分」、「譬如家人生病、小孩和自己不親、自己講話沒人真誠想聽、自己越來越老、體力越來越差」。

還有網友說，「只要是人，就會有各式各樣的煩惱，看過一句話感觸很深，身體健康的人會有千百個願望，但在病床上的人只會有一個願望。所以如果你現在有很多的煩惱，也已經是很幸運的人了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市知名酒吧外驚傳命案　35歲陸軍少校墜樓亡
快訊／吳宗憲200萬將入帳　典Lu禮金估達千萬
霍諾德成功登頂101　賈永婕突點名4人
陳漢典、Lulu婚宴席開70桌！賓客名單超大咖
霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！
陳漢典、Lulu世紀婚禮！　鏡頭前深吻　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法：大獎帶回家

尾牙喝太嗨！男「一夜來8次」超痛苦　醫曝嚴重後果：高危險群小心

後天冷空氣南下「高山有望迎雪」　北東濕冷再探10度

每天為錢焦慮！她好奇「有錢人有什麼煩惱」　網吐實話：肯定更大

星宇「台中-神戶」航班重落地　民航局要求組員停飛調查

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪：Netflix太狂

30幾歲「跟父母同住」等於媽寶？　網點出關鍵：就不是問題

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」！老闆傻眼

千名師上街喊「廢校事會議」　教育部：再觀察半年

華航超額行李費明起最高漲30美元　超大尺寸行李費也翻倍

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法：大獎帶回家

尾牙喝太嗨！男「一夜來8次」超痛苦　醫曝嚴重後果：高危險群小心

後天冷空氣南下「高山有望迎雪」　北東濕冷再探10度

每天為錢焦慮！她好奇「有錢人有什麼煩惱」　網吐實話：肯定更大

星宇「台中-神戶」航班重落地　民航局要求組員停飛調查

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪：Netflix太狂

30幾歲「跟父母同住」等於媽寶？　網點出關鍵：就不是問題

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」！老闆傻眼

千名師上街喊「廢校事會議」　教育部：再觀察半年

華航超額行李費明起最高漲30美元　超大尺寸行李費也翻倍

新電視太大！吊車出動「空運搬進家」影片瘋傳

李玉璽首度帶愛妻現身　許允樂爆「整天都穿睡衣」原因曝

北市知名酒吧外驚傳命案　35歲陸軍少校墜樓亡

台中53名補教師獲表揚　盧秀燕感謝業者作育英才

深夜車尾燈未亮遭攔查　副駕乘客異常緊張...果然搜出毒

拍背催促惹議！北韓國防相「碰觸金主愛」畫面外流　恐觸怒金正恩

高中木聯／劉任右好投率平鎮「桃園內戰」勝　大同江丞郡關鍵守城

吳宗憲證實200萬將入帳　典Lu禮金估達千萬

中共擴大反腐　46名學術人員抄襲偽造代寫騙經費被罰

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法：大獎帶回家

【老闆：這男人可以嫁】誤認咖啡450元！男子衝回店補錢　結局太可愛了

生活熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

快訊／統一發票11、12月千萬特別獎號碼出爐

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

全台有雨！　連下2天時間曝

霍諾德只用雙腳夾　「放開雙手」往後抹粉！驚險畫面曝

霍諾德登頂　滑手機「做1件事」！全場笑翻

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

溼答答！　冷氣團要來了

不只霍諾德爬台北101超強！網轉頭一看喊猛

甜甜圈店禁12歲↓ ！店家稱「我們不厭童」網打臉

霍諾德攀爬101「一堆人貼窗狂拍」他批：怎沒管制？

霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

甜甜圈店禁童「外帶也不行」蘇怡寧發聲

不回嘴也能報復！店員「結帳出1招」超解氣　全場共鳴

更多熱門

相關新聞

年終獎金「最多發3個月」　網見1亮點心動

年終獎金「最多發3個月」　網見1亮點心動

農曆春節將至，員工期待領到年終獎金，老闆也煩惱獎金要怎麼發。一名男網友發文透露，今年公司營收亮眼，因為平時已陸續發放多筆獎金，所以擔心年底給出的數字會讓員工不滿意，讓他實在煩惱。貼文曝光後，引起討論。

空姐聯誼專挑台積電？他見「固定模板」傻了

空姐聯誼專挑台積電？他見「固定模板」傻了

新人抽中10萬不請客　老鳥喊不會做人

新人抽中10萬不請客　老鳥喊不會做人

當漂亮女生很花錢？她一算「一年要40萬」

當漂亮女生很花錢？她一算「一年要40萬」

關鍵字：

有錢人煩惱Dcard

讀者迴響

熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

霍諾德成功！徒手爬完台北101

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

霍諾德突「定格」嚇壞主持人

法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

快訊／統一發票11、12月千萬特別獎號碼出爐

霍諾德爬101「藏賈董心機」！

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德

霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面