30幾歲「跟父母同住」等於媽寶？　網點出關鍵：就不是問題

網搜小組／曾筠淇報導

「袋鼠族」一詞通常指畢業後仍未離家、留在父母「口袋內」的族群，有時甚至帶有負面觀感。一名男網友近日發文表示，他在新聞上看到此詞彙，但他認為跟父母同住不該直接被貼上「媽寶」等負面標籤。他自認工作穩定且存款充裕，實在找不到必須搬出去的理由，而且住在一起不僅能省下房租，還能與家人互相照應。貼文曝光後，引起討論。

與母同住！自認存款穩定沒必要搬離

這名男網友在Dcard上，以「30歲還跟父母同住」為標題發文，提到自己今年33歲，目前單身，與媽媽同住，而房子在母親名下。原PO表示，他與家人相處和樂，本身也有正常工作，累積了百萬的存款並進行長期投資。

住家裡空間大又能存錢，他不解為何要搬家？

原PO進一步表示，他認為搬出去住，並沒有實質好處，不僅要付房租給房東，壓縮能定期定額投資的資金，且可能只能租到狹小的套房，不如家中30幾坪的房子寬敞舒適。此外，住在家裡還能就近照顧媽媽。

原PO坦言，雖然若有另一半的話，要帶回家或談到結婚確實較麻煩，但撇除這點，他實在不知道為了什麼要特地搬出去？也納悶為何與父母同住，會帶來負面觀感？不知道大家是怎麼想的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒結婚跟爸媽住很正常，但結婚就不能跟爸媽住，但說真的跟爸媽住的確會讓人長不大，我承認我很享受當媽寶的生活」、「對住在家的沒有意見，可是在獨立上面會先打一個問號，顧慮也會比較多」、「我認識好幾個男女單身的都住家裡，只有少數外地工作不得已才租房，只要住在家都是寶，開心就好，管別人說什麼」。

網友認為「是不是媽寶」取決於誰照顧誰

也有網友認為，「這件事情在外人看來體面不體面取決於做家事的人是誰，如果衣服還是給媽媽洗給媽媽晾，家裡的掃地拖地一樣是媽媽，煮飯媽媽洗碗也媽媽，那麼說什麼就近照顧長輩只是啃老族、媽寶族的藉口跟謊言罷了，但是一個願打一個願挨，雙方都沒意見，那也不用管外人怎麼說就是了」、「單身不因為和父母同住，就把生活過得軟爛，讓自己停留在孩子的狀態，可融洽的跟父母一起住，把自己打理好，且反向照顧父母的人，就不是問題」。