　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

首例5G遠程手術　海南醫生3000公里外安裝腦起搏器

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼5G遠程手術。（圖／網易）

▲5G遠程手術。（圖／網易）

大陸中心／綜合報導

中國人民解放軍總醫院16日完成首例遠距離手術。據報導，擔任海南醫院神經外科主任的凌志培透過華為的5G網路，成功為3000公里外的病患植入腦起搏器，「借助5G移動網路的保障，首次實現了海南、北京兩地遠程手術。」

凌志培提到，由於輪值班的關係，需要往返海南、北京兩地，此次正好在海南輪班時，碰到北京病人需要進行手術的問題，「我在北京和海南兩地輪換工作，本次手術是在海南工作期間，有北京的柏金遜症（帕金森氏症）病人需要進行手術，且病人不宜飛往海南。」

他說，借助5G移動網路的保障，成功實現遠程手術的夢想，且解決了「4G網路條件下手術卡頓、遠程控制延遲明顯」等問題。

他表示，5G網路提供清晰、無延遲的畫面，讓他可以更精確操控手術節奏，「手術近乎實時操作，甚至感覺不到病人遠在3000公里之外。」

▼5G遠程手術。（圖／網易）

▲▼5G遠程手術。（圖／網易）

據了解，腦起搏器是用來治療帕金森氏症的有效方法之一，透過向大腦深層神經元核團放置電極並加以刺激，達到改善的效果。據悉，此次手術用時約3個小時，患者四肢震顫、肌肉僵硬等症狀在刺激下得到明顯緩解，磁力共振掃描顯示腦內電極植入位置精確，達到手術預期，病人術後狀態良好。

廣東省新一代通信與網路創新研究院院長朱伏生表示，現階段醫療資源分配仍明顯不平衡，尤其是小型城鎮與農村地區的醫療資源相對匱乏，「遠程醫療的概念實則也提了很多年，但實際應用非常少。因為遠程醫療對網絡通訊的延時、帶寬、可靠性、安全性要求較高。3G、4G技術難以滿足其需求。」

▼5G遠程手術。（圖／網易）

▲▼5G遠程手術。（圖／網易）

他說到，雖然5G對醫療產業影響巨大，不過5G醫療要完全落實，還需要從國家層面進行完善立法、推行政策「畢竟網路是不可控的，遠程手術涉及到倫理道德、手術風險。手術過程中，網路一旦出現延時、抖動，或者重傳圖像，都會對患者產生不可挽回的風險。」

解放軍總醫院第一醫學中心神經外科主任、中國腦功能研究與轉化領域倡導者余新光教授表示，這次手術不同以往只是進行手術規劃與遠程看診，大幅縮短機器人手術實際應用的距離，「手術過程中信號傳輸流暢，沒有因為3000公里的距離，出現卡頓、處理不及時、反饋遲鈍等不良事件，驗證了5G遠程機器人手術的可行性。」

他表示，在幅員遼闊的中國裡，城鄉醫療資源分配不均是難以改變的事情，透過5G遠程手術，可以大大紓困這些落差「通過遠程手術可以為老少邊窮地區患者就地手術治療提供幫助：當地醫生完成基本手術操作，專家通過遠程手術，實施關鍵的、難度大的手術步驟，這種組合必然可以提高邊遠地區手術質量，拓展手術救治範圍。」

ET快訊
央行利率「連11凍」維持1.375%　經濟成長率再下修至2.
Sandy中空內衣側邊剪1個洞！鏡反射「真實身材」：有成果了
小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！鏡頭往下網看傻：越來越瘦

關鍵字：5G,遠程手術,華為,腦起搏器,中國人民解放軍總醫院,新一代通信與網路創新研究院,帕金森氏症

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

江蘇化工廠爆炸轟出規模2.2地震！　玻璃「雨射」居民...孩子滿臉是血

華聞快遞／抖音「網紅」炒熱西安城　旅遊淨利大增6倍

擬邀歐洲駐華大使「3月底訪新疆」　陸外交部：百聞不如一見

失落的延禧宮 未完成主建築「靈沼軒」 原貌曝光！

影／武漢渡江哥游長江2.2公里上班11年　10幾度水溫沒在怕

首例5G遠程手術　海南醫生3000公里外安裝腦起搏器

第八輪中美貿易磋商28日北京登場　拚4月簽協議

影／打賭輸狂灌半瓶「香水」！他臨檢「吹爆酒測器」　網揭黑暗真相

電動自行車規範4月15日實施　非法改裝將撤銷認證書

狂喝醋養肝！2個月後胃潰瘍＋膽汁逆流　26歲OL：我上網查的...

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

江蘇化工廠爆炸轟出規模2.2地震！　玻璃「雨射」居民...孩子滿臉是血

華聞快遞／抖音「網紅」炒熱西安城　旅遊淨利大增6倍

擬邀歐洲駐華大使「3月底訪新疆」　陸外交部：百聞不如一見

失落的延禧宮 未完成主建築「靈沼軒」 原貌曝光！

影／武漢渡江哥游長江2.2公里上班11年　10幾度水溫沒在怕

首例5G遠程手術　海南醫生3000公里外安裝腦起搏器

第八輪中美貿易磋商28日北京登場　拚4月簽協議

影／打賭輸狂灌半瓶「香水」！他臨檢「吹爆酒測器」　網揭黑暗真相

電動自行車規範4月15日實施　非法改裝將撤銷認證書

狂喝醋養肝！2個月後胃潰瘍＋膽汁逆流　26歲OL：我上網查的...

硬超右轉貨車！騎士噴飛「頭撞變電箱」反彈重傷身亡...奪命2視線曝光

韓國瑜「愛與包容」和解邱毅　許立明砲轟：沒有是非只問藍綠

去年建案開工數突破10萬戶　近4年新高

年齡差30↑！蔡振南與獨立樂團組成「法南黛」　4/6總統府音樂會演出

浪浪躲安樂死變「特戰犬」　「狗班長」踏上500公里行軍

曾美慧孜「拿鰻魚DIY」床戲轟動國際　導演合約要求「任拍條款」

車輛進斑馬線3米內不能有行人　北市58處易肇事路口大執法

輔仁大學MGEM三邊雙聯創業管理碩士10週年　屢獲世界排名殊榮

丁噹失戀恍神開車..逆向上路！　死愛渣男不要命後悔了

臀圍101公分！20歲蜂腰正妹爆紅...性感美臀讓千萬粉絲瘋狂

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

大陸熱門新聞

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝..

床的世界、和成研發長照產品登陸

邱毅：不承認中國統一後會被斬首

岳母「拔了」花園改種菜！女婿一..

2歲萌娃3公分睫毛　肯定娘胎動..

女主播控網友性侵　真相讓男友崩..

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨..

男「跨護欄」後跌　30組骨牌式..

不捨主人出嫁　暖狗2次堵門拒新..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

大媽愛養生靜脈注射果汁險死

他車尾驚見「謎樣生物」：掛機怎..

Mister Donut退出大..

更多熱門

相關新聞

有摺痕！疑似Galaxy Fold實機影片曝光

三星摺疊手機Galaxy Fold預計將於4月下旬正式推出，不過日前Youtube上有一支疑似Galaxy Fold的試玩影片流出，影片中的手機運作流暢，但展開時卻可以看到中間一條明顯的摺痕。

德國5G競標　梅克爾：不限特定企業

「碰一下就關機了」　婦侵佔手機吃官司

任正非：感謝美國幫我們做了一個大廣告

大立光翻紅　台股收盤僅跌不到1點守住10,512點

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

Hello Kitty聯名機車限量1520台

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火了

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面