首例5G遠程手術　海南醫生3000公里外安裝腦起搏器

▲5G遠程手術。（圖／網易）

大陸中心／綜合報導

中國人民解放軍總醫院16日完成首例遠距離手術。據報導，擔任海南醫院神經外科主任的凌志培透過華為的5G網路，成功為3000公里外的病患植入腦起搏器，「借助5G移動網路的保障，首次實現了海南、北京兩地遠程手術。」

凌志培提到，由於輪值班的關係，需要往返海南、北京兩地，此次正好在海南輪班時，碰到北京病人需要進行手術的問題，「我在北京和海南兩地輪換工作，本次手術是在海南工作期間，有北京的柏金遜症（帕金森氏症）病人需要進行手術，且病人不宜飛往海南。」

他說，借助5G移動網路的保障，成功實現遠程手術的夢想，且解決了「4G網路條件下手術卡頓、遠程控制延遲明顯」等問題。

他表示，5G網路提供清晰、無延遲的畫面，讓他可以更精確操控手術節奏，「手術近乎實時操作，甚至感覺不到病人遠在3000公里之外。」

▼5G遠程手術。（圖／網易）

據了解，腦起搏器是用來治療帕金森氏症的有效方法之一，透過向大腦深層神經元核團放置電極並加以刺激，達到改善的效果。據悉，此次手術用時約3個小時，患者四肢震顫、肌肉僵硬等症狀在刺激下得到明顯緩解，磁力共振掃描顯示腦內電極植入位置精確，達到手術預期，病人術後狀態良好。

廣東省新一代通信與網路創新研究院院長朱伏生表示，現階段醫療資源分配仍明顯不平衡，尤其是小型城鎮與農村地區的醫療資源相對匱乏，「遠程醫療的概念實則也提了很多年，但實際應用非常少。因為遠程醫療對網絡通訊的延時、帶寬、可靠性、安全性要求較高。3G、4G技術難以滿足其需求。」

▼5G遠程手術。（圖／網易）

他說到，雖然5G對醫療產業影響巨大，不過5G醫療要完全落實，還需要從國家層面進行完善立法、推行政策「畢竟網路是不可控的，遠程手術涉及到倫理道德、手術風險。手術過程中，網路一旦出現延時、抖動，或者重傳圖像，都會對患者產生不可挽回的風險。」

解放軍總醫院第一醫學中心神經外科主任、中國腦功能研究與轉化領域倡導者余新光教授表示，這次手術不同以往只是進行手術規劃與遠程看診，大幅縮短機器人手術實際應用的距離，「手術過程中信號傳輸流暢，沒有因為3000公里的距離，出現卡頓、處理不及時、反饋遲鈍等不良事件，驗證了5G遠程機器人手術的可行性。」

他表示，在幅員遼闊的中國裡，城鄉醫療資源分配不均是難以改變的事情，透過5G遠程手術，可以大大紓困這些落差「通過遠程手術可以為老少邊窮地區患者就地手術治療提供幫助：當地醫生完成基本手術操作，專家通過遠程手術，實施關鍵的、難度大的手術步驟，這種組合必然可以提高邊遠地區手術質量，拓展手術救治範圍。」