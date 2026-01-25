　
尾牙喝太嗨！男「一夜來8次」超痛苦　醫曝嚴重後果：高危險群小心

一名攝護線肥大男子在尾牙喝酒，又忘了上廁所，隔天出現頻尿又尿不出來，經醫師檢查，原來是急性尿液滯留，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

▲60歲男子因前一晚尾牙喝太多，導致頻尿、解尿困難。（翻攝自Pexels圖庫）

圖文／鏡週刊

年關將近，許多企業都陸續舉辦一年一度尾牙活動，民眾參加尾牙不免會飲酒助興，但喝嗨了可能忽略身體的警訊。一名60歲的男子在尾牙宴上大量飲酒，隔天竟出現頻尿、排尿困難，泌尿科醫師張美玉指出，該男子經超音波檢查，是急性尿液滯留，膀胱的殘尿大概還有800毫升。張美玉呼籲，中午男子若有攝護腺肥大問題，喝了酒記得要及時解尿。

尿科醫師張美玉是在「泌尿女王張美玉」粉專分享案例表示，一名男子由太太陪同就診，稱前一晚開始頻尿且膀胱很不舒服，一夜起床七、八次。張美玉初步研判可能與膀胱尿道炎、攝護腺肥大或膀胱過動有關，因此先安排照超音波。男子還透露，「一定是昨晚那頓尾牙害的啦！」

張美玉檢查，確定男子是急性尿液滯留，膀胱殘尿大概有800毫升。她指出，該男子前一晚參加尾牙並大量飲酒，但長時間未即時解尿，導致膀胱過度脹大，加上原本攝護腺肥大問題，酒精讓攝護腺進一步收縮，才造成尿液無法順利排出。

「請大家酒過三巡，記得集體去廁所尿尿。」張美玉提醒，年節聚餐飲酒並非不可，但中年男性應特別留意排尿狀況，飲酒過程中務必定時如廁，避免長時間憋尿，「要不然隔天你們就會集體到我的診所來插尿管了。」


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

