「沒國旗不會讓主權消失」　徐國勇：新身分證可選擇結合健保卡

政治中心／綜合報導

政府規劃2020年下半年將全面換發「數位身分識別證（New eID）」，對於身分證上是否要有國旗，引發熱議。《雲端最前線》21日邀請內政部長徐國勇、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討探討新身分證的議題。

針對身分證沒有國旗，有敏感的「改國民」、「改國旗」、「改國歌」的問題，徐國勇表示，身分證是對內的證件，台灣經歷6次身分證改革，幾乎每十年就改革一次，民國36年開始有第一代的身分證，民國43年第二代，民國54年第三代，民國65年第四代，第一代到第四代身分證上都沒國旗。

徐國勇指出，民國75年第五代身分證上開始有國旗，第六代身分證從民國94年改革至今已14年，也該換新的身分證了，沒有國旗的身分證時代，大家不會質疑主權問題，因此，他認為身分證沒有國旗，不會讓主權消失。

徐國勇舉各國身分證為例，新加坡、香港、日本、中國大陸、印尼、德國、瑞典、西班牙、荷蘭、比利時、波蘭、葡萄牙、立陶宛、賽爾維亞、斯洛伐克，這些國家的身分證都沒有國旗，而是以國徽、國花取代；身分證上有放國旗的國家，僅有愛沙尼亞、柬埔寨、馬來西亞、尼泊爾、泰國、巴基斯坦，由此得知，國際上多數的國家其身分證都不放國旗，身分證放不放國旗不應該是一個議題。

徐國勇強調，新身分證沒放國旗，此事還沒定案，身分證換發的時間需要兩年，第一批換發是民國109年10月，至今還有一年半的時間，還能進行社會的溝通、意見的彙整，整個身分證改革要花40.5億，高科技的身分證，印在身分證上的資訊少，可自由選擇身分證是否要結合健保卡。

▲徐國勇談新版身分證。（圖／翻攝雲端最前線直播）