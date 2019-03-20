國家公園網站外語僅提供「英語」　徐國勇：一周內改善

▲內政部長徐國勇。（圖／記者楊亞璇攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院內政委員會20日排定審查「國家公園法」條文修正草案，民進黨立委蔣絜安指出，現行「台灣國家公園」的官方網站除中文外僅提供英語一項外語版本，反觀交通部觀光局官網的語言列表則提供了十種語言服務。蔣絜安表示，台灣國家公園網站對外國背包客使用上極不友善，內政部長徐國勇則允諾會同營建署及移民署，於一周內改善。

▲ 台灣國家公園官網 。（圖／擷取自台灣國家公園官網）



▲ 交通部觀光局網站語言列表 。（圖／擷取自交通部觀光局官網）



蔣絜安表示，國家公園是國家品牌的具體象徵，看到富士山會想到日本、看到黃石國家公園會想到美國、看到吳哥窟則會想到柬埔寨，蔣絜安反問徐國勇，台灣到底有哪一座國家公園能夠代表台灣？徐國勇回應，台灣有很多別具特色的國家公園，舉凡玉山、雪霸或墾丁都很好，玉山是東亞第一高峰，雪霸國家公園的大霸尖山更是原住民的聖山，都值得多多推廣。

蔣絜安表示，2018年外國旅客來台人數創新高，且已連續四年都突破千萬大關，但每100人中有85人僅選擇停留在北部，不是留在台北品嚐道地小吃，就是到台北101、西門町或信義商圈走走逛逛。蔣絜安指出，近三年台灣八處國家公園的造訪人次分別為20萬、18萬、22萬人次，與其他北部觀光景點不成比例，「根本是在放費國家公園資源」。

徐國勇則回應，每年外國遊客造訪國家公園的比例約維持在8%，少則6%，自己在爬陽明山時也常常遇到很多外國遊客，他表示將與交通部觀光局做協調整合，將台灣200多座高山行銷國際，打造台灣是「登山天堂」的形象，歡迎大家來台灣爬山。

蔣絜安也說，現行台灣國家公園官方網站僅提供「英語」一種外語服務，對外國來台背包客來說非常不友善，要求徐國勇參照交通部觀光局官網提供至少十種語言版本，徐國勇也於會議中允諾將會同營建署及移民署於一周內改善，提供多語言的網站導覽服務，並說「這應該不難」。