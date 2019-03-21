特赦陳水扁？　郝龍斌：先談道歉、認罪、歸還貪污所得

▲賴清德拋出特赦陳水扁的議題，成為焦點。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，正面迎擊先前已表態爭取連任的總統蔡英文，而他先前拋出特赦前總統陳水扁的議題，也成為焦點。對此，國民黨副主席郝龍斌表示，「談特赦？先談道歉、認罪、返回貪污所得吧！」

郝龍斌表示，最近有網友以幾年前他贊同讓陳水扁保外就醫的新聞，認為他反對陳水扁特赦，是前後標準不一，其實他標準很簡單，「保外就醫的是一位生病的病人，而非貪污又裝病的罪犯！」

郝龍斌指出，過去，大家基於人道和對中華民國卸任總統的一絲尊重，在尊重醫療團隊的建議下，同意讓一個生了病的罪犯保外就醫，但這不代表他和社會會容忍一個貪腐總統，就此利用人民的同情消遙法外。

郝龍斌提到，當年被保外就醫的病人，是台北市長柯文哲醫生認證患有「大腦前葉痿縮」，是被評為患有神經退化性疾病、重度憂鬱症、每日漏尿88次的病人；而不是大家現在看到「一個能唱歌、喝酒、輔選，並且影響政治的貪污『罪犯』！」

郝龍斌認為，討論特赦，已經踩到民主法治底線，絕大多數的民眾不可能接受，「今日的陳水扁，經過幾年自由空氣的『治療』，手也不抖、講話也流利，出席餐會還能吃喝唱歌，甚至腦袋清楚到能在此次台南立委補選中，還能周旋在陳筱諭與郭國文之間，換取賴清德支持特赦．．．這樣的陳水扁還需要『保外就醫』嗎？」

郝龍斌呼籲，中監應該立刻重新籌組醫療鑑定團隊，鑑定陳水扁的病情是否還符合保外就醫的條件，若不需要，就讓陳水扁儘速返回中監，「談特赦？先談道歉、認罪、返回貪污所得吧！」