　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／新身分證拔除國旗？女立委崩潰爆哭　痛斥「台灣人心中都要有國旗」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

政治中心／台北報導

國發會主委陳美伶日前接受立委質詢時表示，未來「數位身分識別證」上不會有國旗，引發爭議，內政部長徐國勇再次澄清，樣式還沒定案，還以兩蔣時期為例解釋，就算沒國旗，國家主權也不會消失。立法院國民黨團20日召開記者會痛斥，童惠珍說到激動處，甚至淚灑現場「無所不用其極消滅中華民國，我們很痛心！」

副書記長童惠珍在記者會現場哽咽說，許多海外僑胞熱愛中華民國、熱愛國旗，尤其身在異地看到自己國家的國旗，是多麼不容易的事情，如今民進黨政府卻急於消滅國旗與國號，從身分證上意圖造成認同上的混淆和疑惑，不去拚經濟、拚民生，刻意操縱對立與矛盾，深深傷害海外僑胞的心。

▲▼新身分證拔除國旗？女立委崩潰爆哭　痛斥「台灣人心中都要有國旗」。（圖／國民黨立法院黨團）

▲▼新身分證拔除國旗？女立委崩潰爆哭　痛斥「台灣人心中都要有國旗」。（圖／國民黨立法院黨團）

▲新身分證拔除國旗？女立委崩潰爆哭「台灣人心中都要有國旗」。（圖／國民黨立法院黨團）

「海外僑胞把這面國旗，當我們熱愛國家的象徵，今天民進黨政府無所不用其極在消滅中華民國，我們很痛心。」童惠珍說到激動處，當場落淚痛哭，痛斥蔡英文政府要將身分證上的國旗拔除，中華民國國旗是認同的象徵，「我相信國旗不僅要在身分證上，更要在台灣民眾的心中，我們的心中都要有國旗，中華民國才會有未來。」

書記長吳志揚表示，換發數位身分證大約需要花費40億元，民進黨口口聲聲說要捍衛中華民國，「實際上就是一步一步讓中華民國消失於無形」。政府利用這個機會，彰顯意識形態治國，乘機消滅中華民國國旗、圖像和意象，把國民對於國家認同一點一滴弱化。

▲▼新身分證拔除國旗？女立委崩潰爆哭　痛斥「台灣人心中都要有國旗」。（圖／國民黨立法院黨團）

國民黨發言人陳學聖也力挺直呼「如果我們所有的作為民進黨都不接受的話，我們年底一定要發動公投，就是身分證要有國旗。」對此，內政部長徐國勇再次強調，不要把身分證當統獨議題，如果設定成政治議題，對身分證的討論就失了焦，最重要的是內容，最小的揭露，達到個資最大的保護，最重要的是方便性，沒有國旗時代用的很好，沒有國旗時代也很好。

徐國勇說，自然人憑證沒有國旗，也用的很好，聽聽大家的意見，「有沒有國旗都還沒有定案」。被追問國旗應是最好的國家元素？他則說，加強國家元素有很多方向，除了形式、實質上更是重要，「兩蔣時代的身分證沒有國旗，難道他就不要國家的元素嗎？也不會吧。」

ET快訊
獨／正妹記者控被硬上！張書維反擊「1550字聲明稿」　還原事
Dyson無線吸塵器搶先發表！全新V11功能曝光...搭LC
腎臟剖開暴嵌「乳白玉米粒」！結石狂冒醫嚇壞：這顆已經不行了

關鍵字：童惠珍,國民黨,立委,國旗,身分證,新身分證,陳美伶,徐國勇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「蔡賴配」有可能！　韓國瑜直指3種人會投民進黨

蔡英文登記參選完就出訪！賴清德祝福總統　連8天暫停競選行程

獨／正妹記者控被硬上！張書維反擊「1550字聲明稿」　還原抓乳事件始末

影／新身分證拔除國旗？女立委崩潰爆哭　痛斥「台灣人心中都要有國旗」

韓國瑜質疑蔡賴打假球　柯文哲：他怎麼知道民進黨在幹什麼

正面對決賴清德　蔡英文臉書千字文：我比任何人都懂承擔

華府拜會行過關？柯文哲：互相認識、互相了解

民進黨想贏2020就需要初選　賴清德：請大家相信蔡英文、相信我

索羅門下月與台斷交？　外交部：情勢平穩但持續變動

賴清德挑戰蔡英文連任路　韓國瑜：民進黨可能在演戲

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

趙正平被激怒：小心把妳腿打斷　利菁嚇到在攝影棚逃竄ＸＤ

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

毛孩搭豪華客機窗邊爽賞景！　媽公布「這家航空」網全笑歪

「蔡賴配」有可能！　韓國瑜直指3種人會投民進黨

蔡英文登記參選完就出訪！賴清德祝福總統　連8天暫停競選行程

獨／正妹記者控被硬上！張書維反擊「1550字聲明稿」　還原抓乳事件始末

影／新身分證拔除國旗？女立委崩潰爆哭　痛斥「台灣人心中都要有國旗」

韓國瑜質疑蔡賴打假球　柯文哲：他怎麼知道民進黨在幹什麼

正面對決賴清德　蔡英文臉書千字文：我比任何人都懂承擔

華府拜會行過關？柯文哲：互相認識、互相了解

民進黨想贏2020就需要初選　賴清德：請大家相信蔡英文、相信我

索羅門下月與台斷交？　外交部：情勢平穩但持續變動

賴清德挑戰蔡英文連任路　韓國瑜：民進黨可能在演戲

2019全球幸福報告出爐了　台灣第25「東亞最幸福」！

投資大馬房產年報酬348%？　「太貪戀海外虛幻的報酬率」10億就沒了

「蔡賴配」有可能！　韓國瑜直指3種人會投民進黨

腰部酸痛「電」一下！熟女狂喊：頭好暈　低血壓躺床30分鐘

湯鎮瑋│0321 開運農民曆│宜納財、祭祀

蔡英文登記參選完就出訪！賴清德祝福總統　連8天暫停競選行程

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

政治熱門新聞

獨／遭控抓正妹記者豪乳！張書維..

公務員大禮堂辦公　都因為韓國瑜

海洋局蹲禮堂辦公　高雄市府回應..

台灣有變嗎？他列17條小英政績..

蔡賴對決　韓國瑜：可能是想演戲

韓國瑜直指3種人會投民進黨

韓國瑜賣水果「一出手」真情流露..

蔡賴打假球？柯P：韓國瑜怎知民..

2020特赦陳水扁？周錫瑋：蔡..

祝福蔡英文　賴清德連8天暫停競..

賴清德逼宮　蔡英文：我比任何人..

新身分證沒國旗？女立委爆哭：很..

韓國瑜會議上飆罵原來被罵的是他

更多熱門

相關新聞

賴清德逼宮　蔡英文：我比任何人都懂承擔

總統蔡英文21日將赴民進黨中央領表登記2020黨內初選，晚間在臉書以千字文共4點說明爭取連任的決心，並強調「要講承擔，我比任何人都懂這兩個字背後的血淚心酸」。

挑戰蔡英文　賴清德：請大家相信我

國民黨：朱、王同意可將韓國瑜納入民調

被指「私校退撫條例」有藏鏡人阻饒　教育部：立意良善就支持

《電信法》修法　國民黨：侵犯隱私

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

老婆送驚喜！他拆開「PS4套包」卻哭了

腎臟剖開...暴嵌「乳白玉米粒」　結石狂冒醫嚇壞

史上最強月老！她拜完「5姻緣秒上門」

他寫下遺書　買了汽油自焚亡

楊丞琳宣布：平瀏海走入歷史！　2原因笑翻

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

偷吃「對愛情有2好處」網淚跪：很準

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

謝和弦老婆承認：我也是憂鬱、焦慮、恐慌症！

名廚摔落身亡！《料理鐵人》神戶勝彥享年49歲

Apple終於推出AirPods 2

冷戰功力最強的星座Top 5 ！

22歲超模變性成功！消失半年變男孩

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面