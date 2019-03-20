影／新身分證拔除國旗？女立委崩潰爆哭　痛斥「台灣人心中都要有國旗」

政治中心／台北報導

國發會主委陳美伶日前接受立委質詢時表示，未來「數位身分識別證」上不會有國旗，引發爭議，內政部長徐國勇再次澄清，樣式還沒定案，還以兩蔣時期為例解釋，就算沒國旗，國家主權也不會消失。立法院國民黨團20日召開記者會痛斥，童惠珍說到激動處，甚至淚灑現場「無所不用其極消滅中華民國，我們很痛心！」

副書記長童惠珍在記者會現場哽咽說，許多海外僑胞熱愛中華民國、熱愛國旗，尤其身在異地看到自己國家的國旗，是多麼不容易的事情，如今民進黨政府卻急於消滅國旗與國號，從身分證上意圖造成認同上的混淆和疑惑，不去拚經濟、拚民生，刻意操縱對立與矛盾，深深傷害海外僑胞的心。

▲新身分證拔除國旗？女立委崩潰爆哭「台灣人心中都要有國旗」。（圖／國民黨立法院黨團）



「海外僑胞把這面國旗，當我們熱愛國家的象徵，今天民進黨政府無所不用其極在消滅中華民國，我們很痛心。」童惠珍說到激動處，當場落淚痛哭，痛斥蔡英文政府要將身分證上的國旗拔除，中華民國國旗是認同的象徵，「我相信國旗不僅要在身分證上，更要在台灣民眾的心中，我們的心中都要有國旗，中華民國才會有未來。」

書記長吳志揚表示，換發數位身分證大約需要花費40億元，民進黨口口聲聲說要捍衛中華民國，「實際上就是一步一步讓中華民國消失於無形」。政府利用這個機會，彰顯意識形態治國，乘機消滅中華民國國旗、圖像和意象，把國民對於國家認同一點一滴弱化。

國民黨發言人陳學聖也力挺直呼「如果我們所有的作為民進黨都不接受的話，我們年底一定要發動公投，就是身分證要有國旗。」對此，內政部長徐國勇再次強調，不要把身分證當統獨議題，如果設定成政治議題，對身分證的討論就失了焦，最重要的是內容，最小的揭露，達到個資最大的保護，最重要的是方便性，沒有國旗時代用的很好，沒有國旗時代也很好。

徐國勇說，自然人憑證沒有國旗，也用的很好，聽聽大家的意見，「有沒有國旗都還沒有定案」。被追問國旗應是最好的國家元素？他則說，加強國家元素有很多方向，除了形式、實質上更是重要，「兩蔣時代的身分證沒有國旗，難道他就不要國家的元素嗎？也不會吧。」