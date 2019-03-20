「沒有國旗不會讓主權消失」　徐國勇：不要把身分證當統獨議題

▲內政部長徐國勇。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020將換發數位身分識別證，不過身分證上是否要有國旗，引發討論。內政部長徐國勇20日表示，身分證是對內的證明文件，不會因為沒有國旗主權消失，兩蔣時代也沒有國旗，主權也沒有消失，呼籲不要把身分證當統獨議題。

對於拿掉身分證被解讀為拉攏獨派？徐國勇強調，不要把身分證當統獨議題，如果把他設定成政治議題，對身分證的討論就失了焦，最重要的是內容，最小的揭露，達到個資最大的保護，最重要的是方便性，沒有國旗時代用的很好，沒有國旗時代也很好。

徐國勇說，自然人憑證沒有國旗，也用的很好，聽聽大家的意見，有沒有國旗都還沒有定案。

媒體追問，國旗應是最好的國家元素？徐國勇表示，加強國家元素有很多方向，除了形式、實質上更是重要，「兩蔣時代的身分證沒有國旗，難道他就不要國家的元素嗎？也不會吧。」

對於國民黨立委黃昭順形容，身分證沒有國旗像果汁牛奶沒有果汁，徐國勇表示，他們都尊重，也有網友認為，有不一樣的解讀，立委有立委的意見，行政機關都尊重。

中選會19日正式拍板2020總統、立委大選將在明年1月11日（星期六）同日舉行投票。對此，徐國勇表示，內政部將全力配合中選會，警政、戶政方面都會配合。