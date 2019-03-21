蔡英文專機菜單全都露　過境夏威夷回程有「台灣味」

▲總統蔡英文出訪南太友邦。（圖／記者陶本和翻攝，下同）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文21日率團出訪南太平洋友邦，帛琉、諾魯共和國、馬紹爾群島，並於回程時過境美國夏威夷，從蔡英文此出訪在專機上的菜單也可以發現，她在過境夏威夷回程的路上所要吃的餐點超有台灣味！

蔡英文將21日下午3時率團出發，會於晚間6時45分左右抵達第一站帛琉，期間拜會雷蒙傑索總統、拜會參眾議長等領袖、與雷蒙傑索總統舉行植樹紀念儀式、視察帛琉技術團、見證海巡合作協定簽署儀式、參觀帛琉國家博物館等。

蔡英文24日將與雷蒙傑索總統一起吃傳統早餐，用餐完畢後訪團會前往機場準備前往諾魯共和國。根據曝光的專機菜單，從帛琉前往諾魯的途中，蔡英文的飛機餐迎賓飲料為「華剛梨山烏龍茶」，點心為「上湯雲吞」；午餐部分，沙拉為「帛琉農夫沙拉佐油醋醬汁」、湯品為「椴木香菇竹笙燉雞湯」、主菜為「海參三鮮佐菜脯蛋炒飯」、「香蒜秘製牛仔粒佐米飯」，甜品是「寶島水果」、「東勢茂谷柑」、「南瓜焦糖蛋糕」。

蔡英文預計台北時間24日下午3時抵達諾魯。25日上午蔡英文參訪諾魯期間將頒贈諾魯瓦卡總統「采玉大勳章」、在帛琉國會發表演說、參觀諾魯博物館、慰勉台中榮總醫院「骨科醫療義診團」、參與駐諾魯技術團「台灣農畜教育中心」開幕典禮，下午參觀「Boe Declaration」紀念碑暨見證中華民國政府與諾魯共和國政府海巡合作協定，結束後則與瓦卡總統進行國宴，訪團於隔天26日一早飛離諾魯，前往馬紹爾群島。

在諾魯到馬紹爾群島途中，蔡英文會喝到的飲料有「台灣金桔檸檬」，在機上還可以喝到「番茄濃湯」，另外，點心是「迷你鹹撻」、「蘑菇奶油雞」、「義式蔬菜」。

訪團預計於台北時間26日7時45分抵達馬紹爾群島。下午蔡英文出席「太平洋婦女領袖聯盟會議」，並見證簽署中華民國政府與馬紹爾群島政府有關婦女創業小額貸款循環基金瞭解備忘錄，隨後與海妮總統進行雙邊會談，晚間參與馬紹爾國宴。

蔡英文預計在台北時間27日4時30分，飛離馬紹爾群島，並飛往美國夏威夷過境。值得注意的是，夏威夷到台北途中，飛機餐都是台灣美食，有「雞湯叉燒雞麵」、「菠菜奶酪鹹派」，小菜則有「菜脯蔥蛋」、「豆干肉絲」、「涼拌蘆筍南瓜」、「醬菜麵筋」、「肉鬆」、「鹹蛋」等台灣在地小吃，台灣味十足。

▲蔡英文出訪南太平洋友邦。（圖／記者陶本和攝）