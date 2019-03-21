【致詞全文】蔡英文出訪：讓台灣持續在世界舞臺上發光發熱

▲蔡英文發表「海洋民主之旅」行前談話。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文21日下午啟程前往帛琉、諾魯及馬紹爾群島等三個太平洋友邦國家，展開8天7夜的「海洋民主之旅」。蔡英文登機前發表談話，說明此行具有「國際合作」、「國際參與」和「讓臺灣的努力被看見」三項任務，並強調身為台灣的總統，她會全力以赴的讓政務順利推動，讓國家前進在正確的道路上，更讓台灣持續在世界舞臺上發光發熱。

致詞全文：

等一下，我們就要出發，前往在大洋洲的友邦帛琉、諾魯、馬紹爾群島，並且在稍晚後要過境美國夏威夷州，展開8天7夜的「海洋民主之旅」。

這次出訪，我們有三個主要的任務：

第一個任務，就是「國際合作」。海洋跟民主是我們跟這些友邦國家的共通點，農業、醫療、科技則是臺灣的專長。對於永續發展議題的熟悉，以及對臺灣參與國際組織跟活動的支持，則是友邦可以給我們的協助。

第二個任務，就是「國際參與」。這一次訪問帛琉跟諾魯，我會實地了解他們在全球永續發展議題上的努力跟貢獻，作為臺灣的借鏡。

這一次，我也受邀在馬紹爾群島主辦的「太平洋婦女領袖會議」上發表演說，也將跟與會的太平洋地區的領袖互動及交流。

這一次的第三個任務，就是要「讓臺灣的努力被看見」。在天涯海角，無論再遙遠的地方，我們的外交官、技術人員、醫療人員、商人，還有來自各領域的臺灣人，在太平洋島國的努力和付出，應該要讓我們的國人更加了解。

今年是大選年，很多人都在思考政局的發展。但是我不只是一個候選人，更是臺灣的總統。讓政務順利推動，讓國家前進在正確的道路上，讓臺灣持續的在世界舞臺上發光發熱，都是身為總統必須要做的事情，我會全力以赴。