尋求「朱王同意」初選納入韓國瑜？　朱立倫問：有這一招嗎

▲吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨中央提出解套，黨內初選在尋求朱王同意後，將強制納入高雄市長韓國瑜，前新北市長朱立倫21日受訪時反問，有這一招嗎？這樣會對不起很多位欸。

朱立倫說，這樣會對不起很多位，包括羅智強、張亞中、周錫瑋，黨制度是有徵召這一條，他多次強調，「如果徵召韓市長，我全力支持，不求個人位子」。

朱立倫表示，制度千萬不要讓民眾看不懂，沒有什麼「徵召式的初選」或「初選式的徵」召，如果徵召韓市長，他全力支持，如果是初選就公公平平，有意願的都來初選。

組發會主委李哲華20日提出，在4月初選正式公告前，可透過「協調」徵得朱立倫、王金平同意，將韓國瑜納入初選機制，勝出者成為總統候選人。朱立倫也強調，國民黨現在最重要的是早一點定案，要徵召就徵召，要初選就初選，他不求任何位子，「拖」不是好辦法。

針對兩岸智庫民調顯示「蔡賴配」最高，朱立倫表示，英系跟獨派現在正在做民調大戰，英系做一定是蔡賴配或小英贏，獨派一定是賴清德所向無敵。對於各家民調，他表示，自己是部分領先台北市長柯文哲，當然有也一些民調會拿來做參考。

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）