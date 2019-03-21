影／余天表態：希望是「蔡賴配」　別讓蔡英文提前變跛腳總統

記者羅婉庭／台北報導

針對前行政院長賴清德日前宣布參加初選、爭取2020總統大選提名，余天21日表示，這是令人失腦筋的事情，4月到明年520就職還有一年多的時間，蔡總統將提前「看守內閣」與「跛腳總統」。

余天上午出席就職典禮表示，總統蔡英文見到他都叫余大哥，賴院長都叫他天哥，一個妹妹一個弟弟，但如果是賴院長出現的話，四月就知道結果了，4月到明年520就職還有一年多的時間，蔡總統將提前「看守內閣」與「跛腳總統」，又是國防外交兩岸問題的負責人，這一年多誰都不能預料會發生什麼事情，希望兩邊好好調解，真的很希望是「蔡賴配」。

余天呼籲賴清德，兩個人好好協調，不要使得本來會贏的仗打得很難看，現在團結還來得及，不要讓這一年多的時間讓蔡英文變跛腳總統。

民進黨立委余天、民進黨立委郭國文、國民黨立委柯呈枋及無黨籍立委陳玉珍21日出席宣誓就職典禮，現在氣氛十分歡樂，有不少金門鄉親專程搭機支持陳玉珍。

▲新科立法委員宣誓就職，柯建銘、民進黨立委余天、民進黨立委郭國文。（圖／記者季相儒攝）





▲新科立法委員宣誓就職,國民黨立委柯呈枋、民進黨立委余天、民進黨立委郭國文、無黨籍立委陳玉珍。（圖／記者季相儒攝）

▲新科立法委員宣誓就職，民進黨立委余天。（圖／記者季相儒攝）