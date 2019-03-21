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韓國瑜稱「台獨比梅毒可怕」　陳致中怒了：最毒的是這一批人

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▲▼韓國瑜出席鄭世維造勢活動 （圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前接受媒體專訪時批評前行政院長賴清德，稱「台獨比梅毒還可怕」，引發討論。對此，高雄市議員陳致中砲轟，韓國瑜應在罵人之前搞清楚，「台獨一點都不毒，一中才是進毒氣室」，而最毒的更是至今還在欺騙台灣人有各表空間，誘惑台灣人飲鴆止渴的這一批人。

前行政院長賴清德正式投入民進黨內2020初選，挑戰總統蔡英文連任之路。面對「蔡賴對決」，韓國瑜說，民進黨有可能只是想演戲，並罵賴清德的路線走得是「二不一半」，即不要中華民國、不要九二共識、台獨搞一半，但「台獨比梅毒還可怕」，梅毒是害了老婆、孩子，而台獨將害到全台2千3百萬人，認為和氣才能生財，60歲的賴清德想懸崖勒馬不容易，台灣人民的命運就要自己用選票決定。

「抱中國大腿、向北京輸誠，需要如此迫不急待嗎？」陳致中表示，賴清德的台獨是指台灣身為主權獨立的國家，這樣的台獨要怎麼樣害到台灣人？如果台獨不存在，台灣不是一個國家的話，那韓國瑜要選哪裡的總統？總統大夢還有完成的可能性嗎？

陳致中認為，韓國瑜主張的九二共識其實是不折不扣的一中原則、終極統一、一國兩制，接受它，台灣只有覆亡終結往第二個香港、圖博一途，「所以，台獨一點都不毒，一中才是進毒氣室。最毒的是九二毒藥，最毒的是到今天為止還在欺騙台灣人有各表空間，誘惑台灣人飲鴆止渴的這一批人！」

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關鍵字：韓國瑜,國民黨,民進黨,陳水扁,陳致中

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