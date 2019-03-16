影／鄭世維敗選致謝：尊重三重鄉親決定　祝福余天！

記者羅婉庭／新北報導

第9屆立委新北市第3選區補選今（16）日投開票，由國民黨候選人鄭世維、民進黨候選人余天、無黨籍候選人蘇卿彥「三腳督」。鄭世維以51,105票，輸給余天56,782，自行宣布敗選。鄭世維表示，自己打了美好的一仗，尊重三重鄉親的決定，這就是民主的過程，最後也祝福對手余天。

▲三重立委補選鄭世維開票現場，鄭世維向現場支持者致意。（圖／記者林敬旻攝）

鄭世維也由幕僚陪同，觀看195個投開票所的計票牆，坦言自己輸在三重的中區、東區，並稱這些區域是未來藍營要加強的部分。

鄭世維表示，美好的一仗已經打過，尊重三重鄉親的決定，是自己努力不夠，辜負了大家的期待、支持者的期待、鄉親的期待，主委李乾龍的期待，謝謝媒體的播放、志工的幫忙、人民保母、國安單位辛苦的努力，要感謝太多人。

他說，能達到這樣的選戰，已經感到很不簡單了，對於這樣的結果，本身先決條件在一開始就屬於劣勢，從「3：7」、「4：6」打到「5：5」，對於現在的票數感到蠻欣慰的，差3、5千票以內。

對於「韓流」是否無法發威，鄭世維表示，韓市長、盧市長、侯市長、馬前總統、朱前市長，雙北市議員、議長都對他相當的幫助，若沒有他們票數可能差更多。對於未來是否規劃再選一次，他表示，他先回去照顧父親，八個月之後的事情到時候再看。

對於韓國瑜是否激起綠營的危機意識，反而催出綠營的票，他表示，對手陣營在中央有執政支援，如同大軍壓制，他只是一個年輕小伙子，手中沒有任何資源，當然屬於較劣勢的。

儘管票數蠻接近的，他也認為不會遺憾，尊重選民投票結果，這就是民主的過程，最後也祝福對手余天，並謝謝他的支持者與幫助他的所有人。

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