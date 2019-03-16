影／余天投票請來小英　 朱立倫好酸：她是總統身分我們只是市民

記者羅婉庭／新北報導



前新北市長朱立倫16日上午九點半陪同國民黨三重區立委補選候選人鄭世維投票，地點為三重高中。投完票後，針對對手余天陣營請來總統蔡英文陪同投票，朱立倫酸味十足地表示，「她是總統身分，我們是以市民的身份來陪投票」。

朱立倫受訪表示，今天用最大的誠心來陪他投票，有點遺憾，自己戶籍在三重但在另外九個里，沒辦法跨過來投票，也只差一條街，今天就帶著最大的誠心跟最大的祝福。

朱立倫說，很多市民其實也都搞不清楚，新北因為人口眾多，新莊、板橋、三重被切成兩個選區，但立委、民意代表，是不會分哪個里的，一定是一起服務。雖然自己現在不是市長，還是希望市民踴躍投票，就是對民主政治最好的支持。

▲朱立倫陪同立委候選人鄭世維投票。（圖／記者范綱儀攝）

朱立倫第9次陪同鄭世維，他說，作為老朋友、老同事，當然義不容辭，向上班依樣每天都來幫他加油，但今天不能幫他助選，只希望鄉親踴躍投票。

對於黨內大咖紛紛站台，鄭世維表示，他一向對自己的選情有信心，有這麼多長官、長輩與三重的老朋友力挺，覺得自己責任重大；他也強調今天不會下雨、也沒有大太陽，風和日麗剛好是適合投票的日子。

▼朱立倫上車前幫鄭世維加油打氣。（圖／記者范綱儀攝）





▼朱立倫陪同立委候選人鄭世維投票。（圖／記者范綱儀攝）

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