不知別人做的民調準不準　王金平「對自己的民調深具信心」

▲王金平表示，他對自己所做民調深具信心。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

前立法院長、現任立委王金平21日下午到台中參加台灣機械工業同業公會會員代表大會時，面對部份媒體民調顯示王較其他有意角逐總統者偏低一事，他篤定的說，他不知道別人做的民調準不準，但他私下一直都有做，他對自己的民調深具信心。

台灣機械工業同業公會21日下午召開會員代表大會，除了王金平之外，經濟部長沈榮津、外貿協會副董事長莊碩漢、機械公會理事長柯拔希等，以及300多名會員代表與會。

▲王金平參加台灣機械工業同業公會會員代表大會。（圖／記者鄧木卿攝）

台中是台灣最大機械產業聚落，群聚在大肚山下黃金縱谷60公里，2018年，盡管中美貿易戰打得火熱，但台灣機械業出口產值約高達1.18兆元，反而較前年成長，預計在2025年會達到2兆元產值。

王金平進入會場前受訪表示，對於韓國瑜的台獨比梅毒更可怕的論點，他覺得韓講得沒有錯，畢竟台獨會引起戰爭，而大家都希望和平。

▲台灣機械工業同業公會召開會員代表大會。（圖／記者鄧木卿攝）

有媒體針對王金平和柯文哲、蔡英文和韓國瑜彼此做民調，各組都顯示出王金平民調偏低，王解釋，他自己做事情很多都不會對外說明，其實他私下一直都有在做民調，他不知道別人做的民調準不準、是不是僅供參考，倒是他對自己做的民調非常有信心，因此，盡管別人說他民調低，這不會影響他參選總統的決心。

王金平還舉例，像是去年九合一選舉，他就幫台中市長盧秀燕做過將近十次的民調，每次都很準。