2020前哨戰韓流失效？藍天王南北奔走壓不過綠營一張「兩岸牌」

▲國民黨太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）



文／羅婉庭

被視為2020前哨戰的四席立委補選，藍營力拚四席全上，前總統馬英九、黨主席吳敦義、前新北次長朱立倫拚氣勢洗牌，多次前往台南、彰化、新北、金門拜票，韓國瑜鼎力相助更是候選人的大招牌，卻仍然壓不過綠營的「兩岸牌」。

三重的鄭世維更是多次請來韓國瑜站台，在前輩大力支持下，對自己的選情有十足信心，也自認責任重大，誓言翻轉三重，可惜韓流再強，也吹不動綠色鐵票。

3月15日的選前之夜，鄭世維的造勢場合聚集高達三萬民眾，更在韓國瑜到場時氣氛達到最高潮，壯觀國旗海讓支持者熱淚盈框；如同前一次「車前路」大造勢，禿子、漢子、燕子「三子市長」合體，民眾的熱情與人數讓黨中央誤以為這一仗能全勝，最後僅拿下彰化一席，也再掀起2020是否出動韓國瑜的話題。

朱立倫說，若四席立委能全上，總統蔡英文明年肯定無法連任。藍營大佬們信心滿滿，卻沒算到民進黨狂打兩岸牌立即奏效，北京近期不斷強化「一國兩制」說法，賴清德借題發揮放重話「補選若輸！中國會更大膽併吞台灣」，蔡英文更召開國安會議，反制一國兩制，使勁固票倉。

適時操作有感議題，加上鐘擺效應緣故，民進黨順利保住新北、台南，暫得止血自去年九合一空前挫敗的頹勢。這一場前哨戰攸關未來政局走向，藍營天王密集輔選、綠營手握兩岸「恐嚇牌」，明年總統大選如何發展，備受矚目。