　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2020前哨戰韓流失效？藍天王南北奔走壓不過綠營一張「兩岸牌」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

▲國民黨太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

文／羅婉庭

被視為2020前哨戰的四席立委補選，藍營力拚四席全上，前總統馬英九、黨主席吳敦義、前新北次長朱立倫拚氣勢洗牌，多次前往台南、彰化、新北、金門拜票，韓國瑜鼎力相助更是候選人的大招牌，卻仍然壓不過綠營的「兩岸牌」。

三重的鄭世維更是多次請來韓國瑜站台，在前輩大力支持下，對自己的選情有十足信心，也自認責任重大，誓言翻轉三重，可惜韓流再強，也吹不動綠色鐵票。

3月15日的選前之夜，鄭世維的造勢場合聚集高達三萬民眾，更在韓國瑜到場時氣氛達到最高潮，壯觀國旗海讓支持者熱淚盈框；如同前一次「車前路」大造勢，禿子、漢子、燕子「三子市長」合體，民眾的熱情與人數讓黨中央誤以為這一仗能全勝，最後僅拿下彰化一席，也再掀起2020是否出動韓國瑜的話題。

朱立倫說，若四席立委能全上，總統蔡英文明年肯定無法連任。藍營大佬們信心滿滿，卻沒算到民進黨狂打兩岸牌立即奏效，北京近期不斷強化「一國兩制」說法，賴清德借題發揮放重話「補選若輸！中國會更大膽併吞台灣」，蔡英文更召開國安會議，反制一國兩制，使勁固票倉。

適時操作有感議題，加上鐘擺效應緣故，民進黨順利保住新北、台南，暫得止血自去年九合一空前挫敗的頹勢。這一場前哨戰攸關未來政局走向，藍營天王密集輔選、綠營手握兩岸「恐嚇牌」，明年總統大選如何發展，備受矚目。

ET快訊
快訊／南韓演藝圈又出事！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博吸金

關鍵字：朱立倫,吳敦義,馬英九,王金平,韓國瑜,鄭世維,余天,316補選,新北立委

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／鄭世維敗選致謝：尊重三重鄉親決定　祝福余天！

快訊／鄭世維宣布立委敗選　「韓流」難吹綠營鐵票

影／余天投票請來小英　 朱立倫好酸：她是總統身分我們只是市民

影／戶籍只差一條街就能投票　 朱立倫挺鄭：有點遺憾

影／三萬民眾瘋韓流　盧秀燕：鄭世維先當選，韓國瑜才有可能當總統！

影／藍營太陽馬朱吳站台鄭世維　吳敦義：讓國民黨2020年重返執政！

影／民眾狂拱選總統　 韓國瑜笑：今晚要進洞房花燭夜的是鄭世維！

影／三子重聚！韓國瑜挺：相信三重鄉親一定會覺醒「給鄭世維10個月」

前年也發生！陳盈蓉表情痛苦發怪聲　 在座官員看傻眼

吳敦義首表態：韓國瑜若當總統　不會對不起高雄

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

六年級生崛起！陳玉珍勝選金門立委開直播：今天是各位鄉親的當選

「韓流」雷聲大雨點小　綠營成功守住深綠選區

快訊／立委補選藍慘輸！韓粉崩潰　韓國瑜直播「敗戰」原因

惠台31條網站下架　龐建國：有人願意還會有10個APP會出現

2020前哨戰韓流失效？藍天王南北奔走壓不過綠營一張「兩岸牌」

力抗韓流保住新北、台南　蔡英文：我們一起爭了一口氣

柯文哲啟程訪美　柯粉柯黑同機前往

立委補選藍慘輸「韓流」降溫？　柯P：板塊會移動還不到天崩地裂

補選警訊！「大傷朱立倫、吳敦義」　蔡正元：對韓國瑜小傷

力抗韓流保住新北、台南　蘇貞昌：感謝人民給民進黨機會

中職／觀察郭嚴文柔軟打擊　黃敬瑋單場4安

六年級生崛起！陳玉珍勝選金門立委開直播：今天是各位鄉親的當選

都沒人愛！從5手相看你「桃花有多慘」　2線交疊＝愛情小三一起來

宜蘭精選一日遊打卡景點　IG美照一次GET

工作人員搬蛋糕「腳步聲太大」　ASTRO快哭了⋯眼淚秒縮回去

港版瑤瑤遭電梯門夾手「骨頭碎了」！　手指發黑瘀血畫面曝光

中職／找回對決慾望　翁瑋均勝兄弟一軍：他們沒全力打

影／白牌重機飆上西濱！時速破100「催油門狂胚」　他嚇壞：踩到速限還跟不上...

「韓流」雷聲大雨點小　綠營成功守住深綠選區

快訊／立委補選藍慘輸！韓粉崩潰　韓國瑜直播「敗戰」原因

政治熱門新聞

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

藍綠決戰316　ETtoday..

韓流踢鐵板！余天破5萬票自行宣..

快訊／決戰台南！民進黨郭國文自..

韓流失效！綠藍2比1　民進黨搶..

即／謝龍介持續落後千票　支持者..

快訊／鄭世維票數持續落後余天！

快訊／ 鄭世維宣布敗選　「韓流..

快訊／開票才40分鐘！余天票數..

快訊／中選會公布！民進黨余天、..

即／台南選區雙雙突破1萬　謝龍..

快訊／勝選！余天激動：被「韓流..

現場直播謝龍介陣營開票

快訊／余天得票破4萬9000票..

更多熱門

相關新聞

「韓流」雷聲大雨點小　綠營成功守住深綠選區

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日舉行投開票，民進黨去年底九合一選戰大敗，這次國民黨又有高雄市長韓國瑜「韓流」強勢加持，但最終綠營還是成功守住最關鍵的新北、台南兩席立委補選席次。根據中選會公布選戰結果，新北、台南立委補選席次確定由民進黨拿下，國民黨僅在彰化席次勝出，金門則由無黨籍拿下。

即／韓國瑜直播檢討「敗戰」原因

立委補選保二　蘇貞昌：感謝人民給民進黨機會

謝龍介挑戰深綠地盤失敗

攻不下深綠區　國民黨：已將土壤翻鬆

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店釀3傷

被懷疑偷錢...17歲的他轉身從9樓跳下　爸媽目睹哭斷腸

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

這間家樂福1個月有3人跳樓　死者生前都跟親友說這句

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面