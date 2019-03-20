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到殯儀館上講習！酒駕累犯懺悔了「阿嬤告別式也在這...」　台中擬4月跟進

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▲▼酒駕累犯至殯儀館上課。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專）

▲震撼教育！板橋監理站安排酒駕累犯到殯儀館上課。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專）

記者賴文萱／台北報導

公路總局板橋監理站近期安排76名「5年內2次以上酒駕」的累犯到板橋殯儀館上課，進行震撼教育。負責講授生命教育課程的台灣酒駕防制社會關懷協會指出，上完課後收到一名累犯的回饋，他說他的阿嬤3年前告別式就在同個場地，這就像是阿嬤在告誡他，所以他一定要改正。該協會也透露，這次試辦後收到滿多正面回饋，台中市交通局也有來諮詢相關作法，擬在4月中跟進。

▲▼酒駕累犯至殯儀館上課。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專）

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▲酒駕累犯至殯儀館上課，現場布置如同告別式，要讓累犯反思生命。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專）

板橋監理站3月初帶著76名酒駕累犯到板橋殯儀館，帶他們認識待殮室、感受冰冷的移屍推車等，接著帶到專辦告別式的禮儀廳上課。現場佈置如告別式，掛上祭悼全國因為酒駕車禍而往生的亡靈海報，禮儀廳裡還放上蓋著布的移動式冰櫃，學員們表情凝重，整個過程相當安靜。

這次擔任生命教育課程講師的台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜說，她第一個問題就是問學員「有參加過什麼印象深刻的告別式？」，讓學員反思生死，在上課過程中，她不太講酒駕，不跟他們宣導不要酒駕、不要怎樣怎樣，而是希望讓酒駕犯感受生命，想想自己有沒有什麼事還沒有做的。

▲▼台灣酒駕防制社會關懷協會，左起創會理事許立民、理事長陳敏香、秘書長林美娜。（圖／記者賴文萱攝）

▲台灣酒駕防制社會關懷協會喊話政府加速推動酒駕修法，左起創會理事許立民、理事長陳敏香、秘書長林美娜。（圖／記者賴文萱攝）

她說，在課程結束後，有收到不少學員的回饋，其中有一名學員說，在殯儀館上課讓他想到阿嬤，因為他的阿嬤3年前就在同個場地辦告別式，這就像是他阿嬤在告誡他，「乖孫啊，你這麼年輕，不要這麼快就來跟我見面」，所以他下定決心真的要改。另外也有學員回饋說，太對不起社會，真的會改，看起來多數學員都有震撼到，對自己生命的看法都不一樣。

林美娜說，想到酒駕對受害者的傷害是不可逆的，所以只要對社會有幫助，即便拉到墓地去上課，她也願意去當講師，畢竟76人中，只要能救1人，那樣一切就值得，因為人命關天、生命無價。她也說，台中市交通局有跟協會接洽了解殯儀館講習的流程，擬在4月中跟進酒駕累犯震撼教育。

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