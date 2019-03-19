影／逃酒駕！男棄車「馬路跑酷」　一翻牆...是交警派出所

大陸中心／綜合報導

江西贛州交警15日在查處酒駕時，一男子在離酒駕查處點15公尺處棄車逃跑。交警當下迅速追了上去，該名男子在大馬路上執行「跑酷」運動，最終選擇翻牆逃脫，不料卻掉進了交警派出所，馬上舉雙手投降被原地逮捕。經檢測，男子涉嫌酒後駕駛，被警方處駕照暫扣6個月，罰款1500元人民幣（約新台幣6877元）。

▼男子跑酷逃酒駕，翻牆掉進交警派出所。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，該市贛縣區交管大隊巡邏中隊輔警謝訓庭表示，「他的酒精含量是每100毫克裡有23毫克的酒精含量，屬於酒後駕駛；像他這種情況，根據道路交通安全法，要對他的駕駛證暫扣6個月，處1500元的罰款。」

據了解，跑酷運動常被歸類為一種極限運動，沒有任何既定規則，把各種建築設施當作障礙物或輔助，在其間迅速跑跳穿行。此運動是來自法國的貝爾（David Belle）等人所創立，他們認為人能夠利用第6感，通過運動來增強身心對緊急狀況的應變能力。

不同於武術的格鬥反擊，跑酷的旨在緊急脫逃，這項運動不只是對身體有益，對思想也很重要，練習時必須非常專注；且能讓人漸漸明白如何克服自己的恐懼和加強克服困難的能力，助力人們不斷提升自己且突破障礙。

▼跑酷是一項能夠讓自己明白如何克服恐懼的極限運動。

