　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／逃酒駕！男棄車「馬路跑酷」　一翻牆...是交警派出所

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

江西贛州交警15日在查處酒駕時，一男子在離酒駕查處點15公尺處棄車逃跑。交警當下迅速追了上去，該名男子在大馬路上執行「跑酷」運動，最終選擇翻牆逃脫，不料卻掉進了交警派出所，馬上舉雙手投降被原地逮捕。經檢測，男子涉嫌酒後駕駛，被警方處駕照暫扣6個月，罰款1500元人民幣（約新台幣6877元）。

▼男子跑酷逃酒駕，翻牆掉進交警派出所。（圖／看看新聞）

▲▼跑酷。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，該市贛縣區交管大隊巡邏中隊輔警謝訓庭表示，「他的酒精含量是每100毫克裡有23毫克的酒精含量，屬於酒後駕駛；像他這種情況，根據道路交通安全法，要對他的駕駛證暫扣6個月，處1500元的罰款。」

據了解，跑酷運動常被歸類為一種極限運動，沒有任何既定規則，把各種建築設施當作障礙物或輔助，在其間迅速跑跳穿行。此運動是來自法國的貝爾（David Belle）等人所創立，他們認為人能夠利用第6感，通過運動來增強身心對緊急狀況的應變能力。

不同於武術的格鬥反擊，跑酷的旨在緊急脫逃，這項運動不只是對身體有益，對思想也很重要，練習時必須非常專注；且能讓人漸漸明白如何克服自己的恐懼和加強克服困難的能力，助力人們不斷提升自己且突破障礙。

▼跑酷是一項能夠讓自己明白如何克服恐懼的極限運動。

ET快訊
慎入！4公尺巨鱷生吞工人　活捉剖肚驚見一堆人骨
東京節目傻問「台灣發票有神祕編號」　聽到兌獎額度日人嚇歪
中選會拍板！2020總統立委大選1月11日週六登場

關鍵字：跑酷,酒駕,逃酒測,酒測,跑酷

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

銀聯「閃付卡」放包裡也能被刷　風險率千萬分之二全額賠付

影／逃酒駕！男棄車「馬路跑酷」　一翻牆...是交警派出所

不滿被罵只玩狗...13歲資優生「菜刀狂砍」弒母！網求判刑：未成年不是保護傘

5天6豪車廠牌降價！增值稅下調「助燃」競爭

機器人還原100％人聲　電話行銷業者：1年打40億通電話

華聞快遞／陸前兩月個稅收入同比降18.1%　減稅效應加速釋放

回應達賴喇嘛　陸外交部：活佛轉世應遵守國家法律

新華社：蔡英文汙名化一國兩制　暴露面對民意的不安

陸「人均通關時間」減至45秒　網友調侃：安檢要45分鐘

新炸醬麵館裝老店　牌匾「和珅題」還用電腦字體　

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

警察挖到「祖傳藥粉」夾鏈袋 秒帶回派出所！結局逆轉笑爆萬人

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

銀聯「閃付卡」放包裡也能被刷　風險率千萬分之二全額賠付

影／逃酒駕！男棄車「馬路跑酷」　一翻牆...是交警派出所

不滿被罵只玩狗...13歲資優生「菜刀狂砍」弒母！網求判刑：未成年不是保護傘

5天6豪車廠牌降價！增值稅下調「助燃」競爭

機器人還原100％人聲　電話行銷業者：1年打40億通電話

華聞快遞／陸前兩月個稅收入同比降18.1%　減稅效應加速釋放

回應達賴喇嘛　陸外交部：活佛轉世應遵守國家法律

新華社：蔡英文汙名化一國兩制　暴露面對民意的不安

陸「人均通關時間」減至45秒　網友調侃：安檢要45分鐘

新炸醬麵館裝老店　牌匾「和珅題」還用電腦字體　

黃士修「重啟核四」公投合規定！呂秀蓮和平中立公投將辦聽證

痛又爽！網激推「日本液體OK繃」癒合快　他實測結果超棒：看到人生跑馬燈

前2月新承做房貸額年成長1成　央行：房市回溫、成交量穩定　

3千多萬遺產無人繼承　歸國庫了　最大筆近2千萬

南韓國產天弓導彈異常發射空中自爆　首度出事「燒掉4千萬」

0320好星運開關│獅子開好運，為天蠍打打氣

醉女投宿摩鐵沒關門　下體疼痛驚醒...陌生男在亂來

毒品中盤商被舉報　北市警圍捕赫見手槍已經上膛

銀聯「閃付卡」放包裡也能被刷　風險率千萬分之二全額賠付

影／夜間不賺錢門市就關！全台400間7-ELEVEn取消大夜班

大逆轉／沒錢多買機票！　失業男阻妻同赴美抓狂緊跟「4樓狠扔」

大陸熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨..

妹曾當人肉箭靶籌錢！25歲姐血..

大媽愛養生靜脈注射果汁險死

.醋男當街捅死2女！全身血淡定..

床的世界、和成研發長照產品登陸

外套蓋上取暖！小情侶籃球場「高..

路邊踩到一塊肉　竟是「肉靈芝」

被稱「半個內地人」　王耀慶怒回

尾牙中50萬！公司2個月後竟開..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

廁所內炸雞　3000人吃下幽靈..

打麻將狂輸怒報警　她下場超慘

7歲兒罹血癌！生父放棄治療　原..

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

更多熱門

相關新聞

警署祭殺手鐧　酒駕再犯一律免職

警政署19日表示，無法容許執法者警察還知法犯法，宣佈加重警察酒駕處分再度加重，即日起警察不論勤務中或下班時間只要酒駕或者拒測一律記大過處分，累犯者將以公務人員考績法第12條：「破壞紀律、情節重大」立刻免職。

快訊／黃國昌佔領主席台怒吼

酒測2.43抽血變0　這東西惹禍

雄警酒駕對撞摔斷手　警局震怒：記過2次　

桃警局長帶隊臨檢　威力掃蕩防堵酒駕

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根針

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

免運動！她靠金針菇茶「刮油狂瘦」

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

2020換發新身分證　將會取消國旗

立法院「人全不見」剩黃國昌　網怒：有夠扯

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

「大咖女神」現身台南高鐵　網嗨翻：想請假

「香港飛魚」練泳猝死得年26

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面