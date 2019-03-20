辦公室主任涉性侵　李鴻鈞：得知當下即要求離開團隊

▲親民黨立委李鴻鈞。（圖／記者徐政璿攝）



記者林銘翰／台北報導

親民黨立委李鴻鈞公室主任張書維遭爆對女記者伸出狼爪，兩名女記者遭襲胸及強脫衣褲意圖性侵憤而報警，對此，李鴻鈞20日上午受訪時表示，對於整個過程不大清楚，強調第一時間就與女記者的長官通過電話，當下聽到很生氣，就請該主任離開團隊。

李鴻鈞表示，對於此攤「春酒」自己事先不知情，是屬於個人行程，不在他安排的地方行程之中，不過李鴻鈞強調「去的地方錯了，做的事也錯了」，所以沒有任何理由就請他離開，當下也不願意再聽他解釋。

記者詢問此位主任是否已跟在身邊許久？李鴻鈞解釋，該主任原本在親民黨前立委劉文雄的團隊服務，不過後來劉文雄沒有連任，因此才延攬他到辦公室服務。

有關時代力量立委黃國昌19日霸佔主席台抗議一事，李鴻鈞強調「立法院不是秀場」，修法需要經過一定的程序，特別像是酒駕這樣重大的法案，經過委員會討論後，還是需要取得朝野的共識方能進行。李鴻鈞說，修法當然希望越快越好，但是在快中修出一個永續性的法案才是最重要的。李鴻鈞強調，暴衝式的修法往往事後要付出的社會資源成本會更大，像是公投、年金改革等議題至今仍爭論不休，因此細膩、減少衝擊性才是修法的重點，也希望委員能夠多了解立法院的生態。