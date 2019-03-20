「整齊圖書，都他排的」　金山圖書館唐氏症小弘找到新天地

▲▼ 新北市立圖書館金山分館有位「天使21號」小弘，熱愛書籍變身整架高手。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館金山分館，有一位唐寶寶「天使21號」整架高手小弘，他和媽媽都在圖書館擔任志工，他總是露出開朗的笑容，推著書車穿梭在書庫中，讓圖書館架上的每一本書整齊歸位，一點都不馬虎，翻轉外界對唐寶寶的印象，也讓圖書館內擁有整齊排列的書架。

3月21日是「世界唐氏症日」，陪著退休媽媽到圖書館當志工的唐寶寶小弘，是館員眼中最認真的「天使21號」小幫手。先天患有唐氏症的小弘，總是將讀者不小心弄亂和歸還的書，一本一本整理好，然後重新上架歸位。

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小弘媽媽說，一開始得知小弘是唐氏症兒時，醫生本來叫他們放棄，但在媽媽的愛與不放棄之下，小弘不僅完成學業，並進入社會工作。因為小弘愛書，也喜歡念書，也愛上圖書館，加上之前的工作，有負責補貨上架的經驗，所以母子二人退休後，一起攜手到圖書館當志工。

金山分館主任蕭千惠表示，「唐寶寶」總是要付出比平常人更多的努力，才能超越自己和不受到異樣眼光對待，就像小弘雖然天生有缺憾，但他工作時專注認真的態度，總是將每一本書排列得整整齊齊，讓書架看起來賞心悅目，也讓讀者方便找書，非常不簡單

小弘讓館員都很感動，所以只要給他們適合的機會，唐寶寶也能和一般人一樣。響應3月21日「世界唐氏症日」的精神，金山分館也特別舉辦「慢飛天使」書展，讓大家可以更認識並關懷唐氏症者，希望大家可以對唐寶寶多一分接納包容，對唐氏症家長們多一些鼓勵關懷，社會能更包容、友善。