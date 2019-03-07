記事本開嗆！老哥載好遊戲逼玩　她回家「電腦浮9字」笑哭：放過你妹吧

▲欸？電腦螢幕怎麼開著？（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前在臉書《爆廢公社二館》發文，說她和哥哥從小就一起玩遊戲，「最近他一直逼我玩一款遊戲，我沒理他」，結果她出門回家後，發現電腦螢幕上有幾個大字，忍不住無奈笑噴「哥哥，放過你妹妹好嗎？」其他人紛紛留言「哈哈哈很可愛」、「哥哥好有愛，我也想要」、「這種要求我還頭一次聽到」。

女網友在文中表示，當時她出門回家後，就看到電腦螢幕開著，只見上面顯示出偌大9個字「在妳桌面 給我玩喔 X」，讓原PO忍不住笑了「回來就看到我的螢幕畫面是這樣……直接載好，還用記事本留言，不玩都不行」，最後她直呼「哥哥，放過你妹妹好嗎？」並標註「#誰家的哥哥也這樣？」

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▲原PO忍不住笑呼「放過妹妹好嗎？」（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到貼文後，許多人紛紛羨慕留言「好哥哥⊙_⊙」、「獨生女QQ」、「蠻貼心啊！都載好了」、「這個哥哥好有愛 我也想要」、「這哥哥也太好笑了」、「妳哥哥對妳真好」。其他人則笑說「他很需要妳」、「強迫中獎」、「用筆記本，關掉就好了，是我就設成桌布」。

原PO也在留言處透露，兄妹倆平常感情就很好，而且這張其實是4年前的照片，「只是剛好整理照片的時候看到這張，覺得那時候回來看到這畫面真的很好笑就再發一次」、「ps.順便賣一下哥哥，他單身太久了」。

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