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女人才懂！月經沒來…她一摸「女同事屁股」秒噴血　2千網讚：比驗孕棒靈

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▲▼業配截圖-曜亞影音-私密處保養 。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲都市傳說，若是坐過月經來女人的椅子，自己不久也會與大姨媽見面了。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者陳怡伶／綜合報導

女孩們一定都遇過與閨蜜「月經傳染」神同步的詭異事，大姨媽一起攜手來報到。一名女網友上班期間，開玩笑撞了一下女上司的屁股，沒想到對方剛好月經來，但她一點也不相信月經會傳染的都市傳說；原本月底才會和大姨媽見面的她，結果MC月中就來了，讓她嚇壞說「也太邪門」。沒想到文一PO出，引來進2000名女網友讚爆說「＋1，一靠近就會傳染。」

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，前幾天上班，調皮去撞了組長的屁股，就聽見對方很驚訝說「不要撞我！我MC來，等一下馬上換妳來！」她當下聽完後整個不信邪，還開玩笑回說「那很好啊！不來才不好，最好趕快來。」

驗孕棒、懷孕。（圖／達志／示意圖）

▲許多女網友也讚爆「驗孕棒」，一買月經立刻來。（圖／達志／示意圖，與本文無關）

幹話講歸講，但她內心狂想「大姨媽月底才會來報到，怎麼可能會這麼邪門」，完全不信組長那一套說詞，結果隔幾天後她瞬間被打臉，月經提早半個月來了，脫下褲子都是血，讓鐵齒的她真的信了。

她崩潰說，只聽過好孕棉會傳染「孕氣」，沒想到MC也有傳染功效，沒想到撞一下真的提早半個月，真的實在太邪門了，有個很神奇的定律，「常跟親近的人或附近的人互相傳染。」

衛生棉,生理期,月經。（圖／記者李佳蓉攝）

▲許多人妻受孕後，未使用的「好孕棉」相傳可傳遞好「孕」氣。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

她這一PO文，立刻引來近2000名女網友讚爆說，「坐過MC來的女生上完廁所後的馬桶也是......」、「坐別人的椅子隔天就來XD」、「以前我朋友mc來，靠近我而已，我沒幾天就來了」、「這是真的，我晚來時都會去摸有來的人的屁股，然後就來了」、「連住同宿舍的都會差不多時間來了」、「公司廁所的垃圾桶那一週會特別多棉棉」。

其實不只這邪門，「霍格華茲魔法棒」也很厲害，一拿出來驗孕，月經秒報到；女網友笑說，「驗孕棒才是最神奇的工具，買回來還沒用就來了」、「這跟驗孕棒是同等級的，每試必中」、「買驗孕棒後，不是兩條就是月經馬上來」。

▲▼生理痛,肚子痛,便秘,腹痛,經痛,生理期,月經。（圖／記者李佳蓉攝）

▲大姨媽是討人厭的角色，但每個月都很需要她。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

月經到底會不會傳染？科學家Martha McClintock於1971年研究發現，居住在一起的室友，生理期大多會同一時間到來，可能是費洛蒙（pheromone）彼此影響所造成，導致常相處的朋友改變其生理週期，又稱McClintock effect。

不過，英國牛津大學（University of Oxford）進行一項研究，利用經期紀錄的app，共找來了360對有親密接觸的女性，包括閨蜜好友、姊妹、情侶、室友等，發現其中273對受訪者的經期呈現越來越遠的跡象。也就是說，其實沒有互相傳染這回事，因此推翻了McClintock的理論。

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關鍵字：月經,MC,姨媽,大姨媽,衛生棉,閨蜜,費洛蒙,爆怨公社

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