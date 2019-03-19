出國爽玩！沒交情同學突私訊「求代購」　網看對話吐血：是叫狗嗎

▲開心出國旅遊卻總是有不熟的人希望可以代購。示意圖，與本文當事人無關。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

存錢出國旅遊、打卡分享是一件令人開心的事，但是許多人看到打卡後反而會突然要求要代購，增加別人負擔。一位網友今天就在臉書抱怨，自己去日本玩的時候，一位交情超淺的同學突然私訊問能不能代買東西，語氣卻很沒禮貌、一副理所當然的樣子，連個「請」字都沒有。貼文一出，網友都搖頭譙翻，「果然臉皮厚」、「是我就已讀不回」。

一位女網友在臉書「爆怨公社」中貼出一張截圖，她表示自己日前去日本玩，一位畢業好幾年都沒聯絡、也沒什麼交情的同學突然私訊她，開頭就問「嗨，你去日本要玩幾天？」原po表示快要返台後，對方又說「你是自由行嗎？」、「因為我想叫你幫我買東西」，讓她傻眼回覆「我們東西已經買完了喔」，對方才識相地作罷說了聲「是喔、好吧」。

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對於同學突然來訊，原po傻眼表示，這樣的問法實在不太OK，「如果是加個請字，我可能還會幫忙買。」

▲代購不免會增加額外負擔。示意圖，與本文當事人無關。（圖／本報資料照）

網友們看到同學唐突的訊息也直搖頭，「『我想叫妳...』，好歹也說『不知道是否來得及，如果方便，可以請妳幫忙帶點東西嗎？』」、「果然是臉皮很厚」、「自己出國自己開心，幹嘛要去幫你買東西」、「幾百年不曾聯絡，一聯絡鐵定沒好事！！」、「叫狗嗎= =」、「我以前有遇到沒買到就靠北我」、「我遇過已經幫她買了，等她給錢還要等她大小姐爽了才能問呢」。

還有位女網友曾憤怒表示，日前出國玩好心幫別人代購，回來之後沒有多收機場稅、運費、匯率差，竟還被嫌棄「你比代購還要貴」、「我算得價格跟你收的不一樣耶」，讓她怒火中燒、想把對方祖宗十八代都罵一遍，「重點是我跟妳完全不熟啊！」既然對方要這麼計較，就自己存錢出國買，不要那麼不要臉。

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