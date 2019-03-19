甜笑妹「胸前邪惡一條」師父秒看暈　網放大一看笑噴：所謂六根清淨...

▲這個笑容好美。（圖／翻攝自姚采辰IG）

網搜小組／綜合報導

一名男網友昨日分享一張正妹照，只見妹子不僅長相甜美，胸前渾圓飽滿的「長輩」更吸睛，連路過僧侶都忍不住佇足，欣賞不遠處的美麗風景。大票網友看完被戳中笑點，直呼「師父的表情逐漸母湯」、「他想還俗了」。

網友在「爆廢公社」發文，煞有其事地問，「這樣背到底會不會痛啊？」只見長髮正妹穿著薄款毛線衣，搭配短褲、黑色長靴，面容姣好的她在鏡頭前微笑，飄散著甜美氣質；重點是，由於包包斜背，她胸前出現一條「邪惡深溝」，讓後方的僧侶也凍未條，停在原地轉身望向她。

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▲看來師父也想拍照XDDD。（圖／翻攝自姚采辰IG）

放大照片一看，師父充滿戲劇性的笑容，掀起熱烈討論，網友們紛紛笑回，「毛線都撐開來，色即是空，空即是色，老衲看開了」、「吃齋念佛都回頭了，是問痛不痛，壓不壓的時候嗎」、「施主請問要畫圓嗎？阿...是化緣」、「所謂六根清淨」、「酒肉穿腸過，佛祖心中留」。

事實上，這位甜笑妹是知名直播女神姚采辰，畢業於實踐大學的她，擁有天使臉孔魔鬼身材，曾在一個月內兩度登上PTT表特版，而她IG也超過21.6萬粉絲追蹤。





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▼姚采辰是知名直播主。（圖／翻攝自姚采辰IG）