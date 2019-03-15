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被偷好幾張5百的！彩券伯哽咽捶打自己　對比夜市喧鬧聲...她目睹心碎泛淚

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記者張嘉晏／綜合報導

「因果報應是存在的！」一位女網友昨日在台南逛夜市時，看見賣刮刮樂的阿公正在攤子上「捶打自己」，口中還不斷碎念，看起來氣憤又自責。原po表示，其實阿公會這樣，是因為剛剛有無良小偷偷了好幾張500塊的刮刮樂，兩位老人家當下也無計可施，只好用這種方式表達自己的難過和憤怒。目擊女網友看了相當不捨，呼籲路過的網友多去捧場，多少讓他們回本一些。

有位女網友昨日在臉書「爆廢公社二館」貼出一支令人心碎的影片，她表示在台南逛花園夜市時，意外看到賣一位賣刮刮樂的阿公正憤怒地捶打自己，口中還哽咽地念念有詞，一旁的阿嬤則是看起來相當無助，還伸出手想安撫阿公。據原po表示，原來是阿公剛剛被偷了幾張500塊的刮刮樂，讓他們既自責又難過；和周圍熱鬧的喧鬧聲相比，更是讓人鼻酸。

▲▼ 阿公攤子上的刮刮樂被偷，只能自責捶打自己 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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▲▼ 阿公攤子上的刮刮樂被偷，只能自責捶打自己 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲ 阿公攤子上的刮刮樂被偷，情緒激動捶打自己 。（圖／翻攝自爆廢公社二館，下同。）

原po指出，阿公除了責怪阿嬤沒有好好檢查，也只能不斷捶心肝，沒有其他方法，讓她看了好心疼，卻又不知怎麼安慰他們。她表示阿嬤不接受現金捐款， 因此號召看到貼文的大家，如有路過可以幫忙買幾張，「只能讓他們回一點本，大家團結力量大，讓他們少點損失。」同時她也希望小偷可以改過自新，畢竟比他們困難的人還是很多，「因果報應是存在的，人還是要多多行善啊！」

網友看了之後都超憤怒，表示「偷的人也不會中啦」、「怎麼有辦法做這種缺德事」、「欺負老人，就算中了也沒命花！」、「現在的人是怎麼了，好手好腳什麼不做，就偷，根本人渣無極限」、「看了很心疼」、「有去一定專門過去捧場」。

也有熱心鄉民指出阿公阿嬤星期二時會在小北夜市擺攤，還有人聽說過客人幫忙抓小偷的經驗，「之前固定跟阿公阿嬤捧場，阿嬤說之前有其他客人幫他們抓過其中之一的小偷，客人說要幫阿公阿嬤報警，還記得阿嬤說給年輕人一個機會不要讓他留前科。」對比之下更凸顯出竊賊的可惡。

▼原po呼籲大家路過的話可以多多捧場幫忙。

▲▼ 阿公攤子上的刮刮樂被偷，只能自責捶打自己 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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關鍵字：刮刮樂,花園夜市,台南,爆廢公社二館

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