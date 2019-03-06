太肥衝健身房！她秒辦會員卡瘦10KG　「勵志真相」7千網笑噴：洗澡超好用

▲瘦是瘦了，荷包也變扁了。示意圖，與本文無關。（圖／取自pexels）

網搜小組／綜合報導

現在健身風潮盛行，許多人一窩蜂辦完會員卡，但往往進去洗完澡後，再也沒拿出來用了。一名女網友想說為了變瘦，讓身形線條更美，花了好幾千元辦了一張卡，結果1年來還真甩肉10公斤，減肥故事超勵志，只是「瘦身原因」讓近7000名網友笑噴。

該名女網友在臉書「爆廢公社二館」娓娓道出來減肥心路歷程說，健身房是真的有用，真的可以甩肉，自從她去年花好幾千元辦一張健身房會員卡後，「因為沒錢吃飯，已經瘦了快10公斤了。」超真摯道出辦會員卡後，再也沒去健身房運動的血淚故事。

▲也有人懶得到健身房，特地買跑步機回家，結果最後只剩「曬衣服」功能。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

文章一PO上網後，引起近7000名網友超有共鳴說，「真的，綁約兩年，都瘦了」、「這好現實的生活寫照」、「我會員卡都辦來洗澡的」、「原來是我太摳所以瘦不下來」、「我曾經花12萬買直銷營養品，只為了要瘦3公斤，真的是沒錢吃飯自然就瘦了」。

這文實在「太勵志」，給許多深陷減肥苦海的善女善女點了一盞光明燈，紛紛留言惡搞說，「原來這才是健身房的正確使用方法」、「其實你在家裡，把錢都轉帳給我，也能有相同效果，還不用出門多跑一躺」、「還有一個也不錯7天見效...首先買一卷膠帶貼在嘴巴...7天後馬上瘦下來」、「原來有這妙招，快來去找健身房辦張卡......」。

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▼健身房風潮掀起，但很多人都只進去洗澡、拍網紅照而已。（圖／取自免費圖庫pixabay）