潑3瓶汽油燒死房客　惡房東「稍表歉意」判無期徒刑

▲ 一名房東漲租不成竟潑3瓶汽油縱火，造成一名房客無辜慘死。（圖／記者林裕豐翻攝）

突發中心／綜合報導

台北市大同區一名67歲詹姓房東，2018年4月因不滿調漲租金遭拒，竟心懷怨恨潑灑汽油縱火，71歲的黃姓房客受困火場殞命。士林地方法院一審依殺人罪判處他無期徒刑，褫奪公權終身。經上訴，高等法院20日宣判，仍維持原判決，判詹男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

判決書指出，該名詹姓房東向台灣銀行承租土地，並將屋子隔成3間房間出租，其中2間分別租給鄭姓、羅姓租客作為倉庫使用，另一間則是租給黃姓房客居住，時間長達10到20年不等，但由於所收的租金仍不夠支付給台銀，租客們又不願意接受租金調漲，他心懷怨懟，竟萌生縱火的想法，並在2018年4月2日上午近7時，先將1瓶裝滿汽油的寶特瓶藏在出租處的樓梯間，4日上午8時46分許，詹男再搭計程車前往出租處，拿出預先藏好的1瓶汽油及另外2瓶不知道是誰的汽油，開始潑灑並以打火機點燃後，迅速離開現場。

大火瞬間吞噬隔間，同日上午9時許，2名鄰居看見建築物黑煙瀰漫，破門將事發時在房內睡覺的黃姓房客救出，但黃男因逃生不及，全身遭大火灼傷，送醫急救後仍在5日上午10時29分許不幸身亡。

詹姓房東到案後，還一度喊冤，直到看見監視器畫面後才承認犯行，雖然辯護人稱，詹男是在憂鬱症及經濟雙重壓力下才會犯案，但法院一審時認為，觀察詹男為縱火所做的事前準備，及縱火後還記得關閉後門從容離去，並將犯案時穿著的藍色外套、墨綠色鴨舌帽丟棄，掩人耳目、躲避追緝，可說是思慮周全，難以認定詹男有受憂鬱症或其他精神病症的影響。

因此士林地方法院認為，詹男不是一時衝動失慮，僅因為租金問題便萌生歹念縱火殺人，惡性重大，雖然詹男事後坦承放火，並在審理時有對死者家屬「稍表歉意」，但沒有跟死者家屬及其他被害人達成和解。判處無期徒刑，褫奪公權終身。經上訴後，高等法院20日宣判，仍判詹男無期徒刑，褫奪公權終身，仍可上訴。

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