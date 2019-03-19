渣男豆漿內偷加「神秘果」催情　她躺摩鐵內衣被解開險失身

▲張男在豆漿內下藥欲女性友人。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

地方中心／台中報導

台中一名張姓男子2017年3月時，邀請女性友人看電影，竟在晚餐的豆漿中「加料」，趁著對方喝下豆漿陷入昏迷時，驅車前往汽車旅館欲性侵，一進房便脫去女性友人的衣物，並撫摸對方下體，而後在女方抗拒之下作罷，法院仍依強制性侵未遂重判，但上訴後，台中高分院法官認為，張男事後停止行為，且雙方和解，改判張男2年6月，可上訴。

判決書指出，張男與該名女性友人從國中時期就認識了，106年3月16日晚間7點半，張男開車接女方到電影院的途中，先到一家豆漿店購買晚餐，張男上車後將一杯已插好吸管的豆漿遞給女方，此時友人也不疑有他的喝下，誰料，不久後竟陷入昏迷，張男藉機將女方載往旅館，一進房間便脫光對方衣物親吻、撫摸下體，女子雖昏昏沉沉但還有意識，不斷扭動身體抗拒，從狼爪下脫逃，轉醒後發現自己沒有穿著褲子、內衣也被解開。

且因女子喝下豆漿後身體虛弱、反覆昏睡，隔日才在母親的協助下就醫及報案。張男到案後，向法官承認有將催情「神秘果」液體加入豆漿中，但他強調「喝了不會怎樣，只會感覺身體熱熱的」，辯稱當時女子意識清醒，沒有抗拒，途中有問對方能否再進一步，遭拒絕後他便停止行為，無違反女方意願。

但根據驗傷報告指出，女方送醫時出現昏厥，血壓及心跳都異於正常數值，且女方驗傷時間是下藥20小時後，可能因為身體代謝緣故，無法驗出不明藥物，不採信張男說法，且張男否認犯行、犯後態度不佳，依刑法加重性侵害罪判處徒刑4年6月。經上訴，台中高分院法官則認為，張男雖下催情藥，但後來有停止行為，雙方也和解了，因此改判張男2年6月，全案仍可上訴。

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