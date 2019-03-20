漲租不成一把火燒死無辜房客　北市無良房東再逃死刑

▲燒死房客房東詹德榮。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市詹姓房東想調漲房租，與鄭姓房客多次口角，詹男怒極，去年4月間竟在屋內縱火洩憤，但卻活活燒死另一名無辜的黃姓房客。一審法院將詹男判處無期徒刑，案經上訴，高等法院20日二審宣判，仍判處他無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

判決指出，房東詹德榮（67歲）20多年前就向台灣銀行承租台北市大同區歸綏街一處土地，並搭建鐵皮屋，出租給鄭姓房客等人當作倉庫或住家使用，租金分別為2千元到4千元不等，詹男每個月收入房租約僅9千元，而且超過15年沒有調漲。

但詹男的房租收入根本無法支付給台灣銀行的地租，早就想要提高房租，但租用面積最大、租金最便宜的鄭姓房客帶頭反對，與詹男多次口角。詹男心懷不滿，2018年4月4日上午8時許，到屋內潑汽油縱火。結果屋內僅有黃姓老翁睡覺，逃生不及，全身大面積遭燒傷，送醫不治死亡。詹男犯案後變裝逃逸，但作案過程被監視器完整拍下，檢警單位鎖定他追緝，當月25日逮捕詹男到案。檢方依照殺人罪對他提起公訴。

法院審理時，詹男願意賠償家屬60萬元，但家屬認為認為詹男只想求輕判，「毫無悔意、毫無歉意」，拒絕接受。另外詹男也主張自己受憂鬱症所苦，要求減刑。但一審法院審理後，認為根據監視器畫面，詹男犯案時思慮縝密，縱火後還記得關上後門才離開，可見他並未受到憂鬱症或其他精神病症影響，因此依照殺人罪將他判處無期徒刑。

案經上訴，高等法院二審時，詹男雖認罪，請求法官安排調解，「我想跟家屬親自道歉！」但家屬仍不願接受詹男提出的60萬元和解。全案於20日宣判，高院審酌詹男迄今未能積極賠償並彌補多數被害人之損失，也未獲被害人家屬原諒，在考量他的犯罪動機、目的、手段、所生危害、犯罪後態度，及自述之智識程度、家庭、經濟與身體狀況，還是判處他無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。